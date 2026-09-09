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Septembar 2026. - Raspisao je izbore.

25. oktobar - Nakon što su prebrojani glasački listići, RIK je saopštio rezultate: SNS 49 odsto - mi (skoro pa) nobelovci 31 odsto. Koga briga, puč je uspeo sledeće večeri. Dobro, malo je i od susjeda stigla pomoć, nema veze, važno je da smo mi u sedlu.

27. oktobar - Ostavili smo sve ideološke razlike između sebe, Viva La Revolucion! Vladanko Profa postaje premijer, a vicepremijer Mari, desna ruka Riđeg patrona. Tu je i Mišel, zvani Biber sprej ratnik, kao predsednik parlamenta, a Jovo Filozof objedinjuje dva ministarstva - policije i ministarstvo osvete.

28. oktobar - SNS je zabranjen. Vodećih 50 ljudi smo uza zid. Da ne gubimo vreme sa tu nekim suđenjima. SPS je preuzeo Ruža, i već traži novog „muža“. Čestitke nam stižu od Prištine, preko Zagreba, a najveća bombonjera i cveće od Tukana Beleza sa Baščaršije. Prelepa bombonjera, rekla nam je Mari, desna ruka Riđeg patrona.

11. novembar - Odlučila je nova Vlada Srbije, koju vodi Vladanko Profa, da baš ovaj dan bude dan kada kažemo: Kosovo je nezavisno, nova NeSNS vlast je tako odlučila!

15. novembar - Vlatko Tukanović je postao ministar rudarstva i energetike. „Kopaćemo, nego šta ćemo, sad je kopanje dobro kad smo one zlotvore oterali“, bila je prva poruka novog ministra.

16. novembar - Nismo umorni! Dobro, jesmo malo, zato ustajemo oko 10.45 časova, ali radimo - i evo novog ministra prosvete, Mili Srki je najbolji za to mesto. „Školarine se povećavaju tri puta. I smanjujemo broj mesta na budžetu. Sad smo i mi moderni i civilizovani kao svi u kapitalizmu“, ponosno je rekao Srki nakon objave koja je oduševila Plenume!

20. novembar - Novi ministar odbrane Zdravko, kažu Srce od čoveka, pobedonosno je objavio - „Srbija ulazi u NATO“. To je pozdravio i Mišel Biber sprej ratnik, rekavši da je on to članstvo „oduvek u sebi intimno želeo, samo se do sada nisu stekli uslovi“.

21. novembar - Na Aranđelovdan je novi ministar vera Zloba Gebelsijev saopštio da se slave od danas ukidaju. „Dosta je bilo zatucanosti, šta će nam to. Od sada će deca učiniti o nama oslobodiocima, svako će dobiti malu crvenu knjižicu sa citatima Vladanka Profe“, pametno je objasio Gebelsijev.

23. novembar - Zabranjene su sve televizijske stanice sem V1 i V2. To je novi javni servis. V je od Vladanko Profa. Plenumi su tako izglasali da se imenuju. Javnost je to sa oduševljenjem prihvatila.