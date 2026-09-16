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Da li tako prema Čedomiru J.? Dve godine vas je stvarao. Dve godine je bio uz vas. Dve godine objašnjavao zaludelom narodu Srbije da nacionalna politika nije dobra. Da Srpska pravoslavna crkva i patrijarh nisu nešto što nam je potrebno i da su to retrogradne režimske snage.

Da Kosovo i Metohija ionako faktički nisu Srbija, pa ko veli „što da se cimamo“, u žargonu blokadera studenata. Da generala Ratka Mladića ne treba sahraniti gde je on želeo i gde želi njegova porodica, već gde blokaderi kažu. Sve je to objašnjavao zabludelom narodu.

Da, da, Čedomir je to. Nova snaga, polet, energija, nešto novo na političkoj sceni Srbije 2006. godine! Pumpaaaj! Šalim se, naravno. Nije to Čedomir J. LDP - to je Vladan Đokić LDP 2 i ovo je 2026. godina.

Dve godine je Đokić, kao puvanjak, krišom gurao baš takvu LDP politiku. Sve što na nacionalnom planu radi vlast - ne valja! Svaki put kada patrijarh Porfirije pozove na mirenje, sabornost, razgovor - ne valja! Svaki korak u borbi za očuvanje KiM u sastavu Srbije - ne valja!

Ali razlika je ogromna. Čedomir Jovanović je pre dvadeset godina jasno i otvoreno vodio politiku da Srbija treba da uđe u NATO i da mu Kosovo i Metohija nisu važni na putu ka Evropskoj uniji. Nije se folirao, pozivao trubače, pravio jeftine Netfliks sitkome na kojima se kao grli blokader sa šajkačom na glavi s devojkom iz Novog Pazara.

Izašao je onomad više puta Čedomir na izbore sa svojom politikom, dobijao između pet i sedam odsto glasova, ali je bio autentičan. Slagao se neko s njegovom politikom ili ne. Nije bio puvanjak. Đokić, ili kako ga već nazivaju po mrežama Mr. Burns iz „Simpsonovih“, samo je bleda kopija. Ne, čak nije ni kopija, jer kopija ume i da prevari, ovo je onaj sok „spriti“ sa ambalažom koja podseća na „sprajt“, ali je unutra kabeza.

E, to vam je to i to vam je blokaderski pokret - LDP 2 politika, ali će za izbore biti lažni Netfliks projekat „Šajkača i trubači“. Politika bez supstance, ideje, ideologije i vizije. Ali sa spoljnim gazdama koje su dali veliki novac za Netfliks kostime, rasvetu, kamere i šminku. I sve to Đokiću nije pomoglo, sve glumatanje, skupi kostimi, rasveta, Netfliks šminka. Čak je i za svoje blokadere bio „fejkara“ i sklonjen je s liste.

Međutim, dragi blokaderi, nije dovoljno. Možete da stavite ili da sklonite i ostalih 249 sa liste. Potpuno svejedno. Prazno ostaje prazno, koliko god da iskaču Netfliks reklame „stigla je nova serija“.