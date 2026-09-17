Ta lista u nazivu ima prevarnu komponentu, jer je krste studentskom, a na njoj od studenata ni traga, ni glasa. No, makar je sad sve jasno, a to je da su i oni protesti protiv eksploatacije litijuma, kao i svi drugi protesti, bili ništa drugo do naručeni protesti, jer teško je nekog uveriti da je Zlatko Kokanović student, ali se takva njuška našla na lažnoj studentskoj listi kao tobožnji borac za zdravu životnu sredinu koji ne da Jadar, kao ni Violu fon Kramon, za koju je bio spreman i sekirom da udara po narodu. Voli čovek okupatora, pa to ti je. Zlatka su baš uvažili i to do te mere da je sa saborcima bio uslikan kako predaje listu. E sad, to što nisu doneli kompletnu dokumentaciju dosta govori o tome kakva je njihova stručnost, ali i koliko ih izbori zanimaju. Za Zlatka sam znao i ranije da nema pojma o izbornom procesu, ali gde su im toliki pravnici i advokati. Ovako, pukla je bruka, jer nisu doneli u RiK overeni sporazum o formiranju grupe građana, pa su građani u direktnom TV prenosu mogli da vide o kakvim cirkusantima je reč. Taman da se stavi prst na čelo i da se zapitamo da li je realno da takve osobe imaju nameru da vode državu, kao i da li smo spremni da takvim laicima i osobama koji ne znaju gde je levo predamo budućnost, kako našu, tako i naše dece, u ruke.