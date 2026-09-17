UDARNA PESNICA: Laici i lista
Kad ono, kad se malo više zagrebe po biografijama predloženih na lažnoj studentskoj listi, jasno je kao dan da su se tu našli aktivisti NVO sektora, nekadašnji, pa i sadašnji članovi SNS, osobe koje nikad ništa nisu radile ili su čitav radni vek provele na državnim jaslama, besposličari, pomalo šizofrene ličnosti, egzibicionisti. Zapravo, svoje mesto na toj listi pronašli su ljudi s dna kace, apsolutno nestručni za bilo šta i pre svega nisu nikakvi studenti.
Ta lista u nazivu ima prevarnu komponentu, jer je krste studentskom, a na njoj od studenata ni traga, ni glasa. No, makar je sad sve jasno, a to je da su i oni protesti protiv eksploatacije litijuma, kao i svi drugi protesti, bili ništa drugo do naručeni protesti, jer teško je nekog uveriti da je Zlatko Kokanović student, ali se takva njuška našla na lažnoj studentskoj listi kao tobožnji borac za zdravu životnu sredinu koji ne da Jadar, kao ni Violu fon Kramon, za koju je bio spreman i sekirom da udara po narodu. Voli čovek okupatora, pa to ti je. Zlatka su baš uvažili i to do te mere da je sa saborcima bio uslikan kako predaje listu. E sad, to što nisu doneli kompletnu dokumentaciju dosta govori o tome kakva je njihova stručnost, ali i koliko ih izbori zanimaju. Za Zlatka sam znao i ranije da nema pojma o izbornom procesu, ali gde su im toliki pravnici i advokati. Ovako, pukla je bruka, jer nisu doneli u RiK overeni sporazum o formiranju grupe građana, pa su građani u direktnom TV prenosu mogli da vide o kakvim cirkusantima je reč. Taman da se stavi prst na čelo i da se zapitamo da li je realno da takve osobe imaju nameru da vode državu, kao i da li smo spremni da takvim laicima i osobama koji ne znaju gde je levo predamo budućnost, kako našu, tako i naše dece, u ruke.
Da rezimiramo i sve saberemo i oduzmemo. Elem, pompezno najavljivana lista nekakvih stručnjaka i mladosti ne postoji. Postoji lista profesora koji su politički aktivisti nevladinog sektora, kao i lista onih koji su tek neki aktivisti tog istog sektora. Baš su im antisrpske nevladine organizacije davale najviše ideja kako da blokiraju institucije i nesebično su im pomagale u tome. Sada NVO sektor želi da ovlada državom do kraja, a 250 pešadinaca na njihovoj listi služiće kao vojska u prvim redovima, dok će inspiratori obojene revolucije, sedeći po strani, čekati ishod glasanja. Sve sa ciljem da, ako rezultat bude nepovoljan, a sasvim je jasno da se ide u tom pravcu, pokrenu dodatnu pešadiju koja će divljati ulicama Beograda i gradova u Srbiji. Živi bili pa videli, ali predviđam da će u nekom momentu tokom izbornog dana zatražiti da im se kontrolori povuku s biračkih mesta pod izgovorom kako se na izborima, tobož,e krade i sprovodi nasilje, što će biti inicijalna kapisla da se zahteva delegitimisanje izbornog procesa tako što će narediti svojim kontrolorima da napuste biračka mesta, što bi bio razlog za pokretanje obojene revolucije iznova. Zato naše službe moraju da otvore četvore oči i da do takvog scenarija ne dođe. Onaj ko je bio spreman da laže o zvučnom topu i da bezmalo izazove građanski rat, možete samo da zamislite na šta je dodatno spreman kako bi ostvario političke ciljeve.
Srećni vam izbori, dragi prijatelji.