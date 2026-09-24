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Umešanost komšijskog faktora dosegla je neverovatne razmere, pa su na terenu aktivisti SNS u Novom Sadu uočili pojedine aktiviste lažne studentske liste iz Vinkovaca i Zagreba. Dotični Ilija Srdanović, prvi na listi lažnih studenata ni manje ni više očito je izbor crnogorske Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), i to onog tvrdog dukljanskog, promilovskog krila. Uz nesebičnu pomoć i logistiku komletnog procrnogorskog, čitaj antisrpskog, establišmenta u Crnoj Gori, da li kroz Milov DPS ili kroz Spajićev PES, Srdanović je kao deklarisani Crnogorac stao na čelo lažne studentske liste kako bi sve učinio da izrazito antisrpska opcija proba da dođe do vlasti. Listi na kojoj nema nijednog studenta, na kojoj su isključivo korisnici državnog budžeta, tj. ljudi koji su čitav život na državnim jaslama i našoj grbači, iskrenu podršku dali su Aljbin Kurti i njegovo Samoopredeljenje, brojne NVO sa Kosova koje za aktiviste imaju najradikalnije mlade Šiptare, pojedini veterani OVK, zatim Bakir Izetbegović i kolege sa sarajevskih fakulteta. Posebno je snažna medijska podrška koja dolazi iz Hrvatske, jer više je nego očigledno da se njihova „Sigurnosna agencija“ dobrano angažovala na rušenju vlasti u Srbiji.

Lista pseudoakademske zajednice u Srbiji, sastavljena od sisača državnog budžeta, na kojoj je gotovo 90 odsto profesora angažovano u nevladinom sektoru, što inače pokazuje koliko su nam univerziteti okupirani već decenijama od strane nevladinih organizacija, na kojoj inače nema nijednog privatnika, zanatlije, seljaka, radnika, a najpre nema nijednog studenta, zapravo je lista Mila Đukanovića, Bakira Izetbegovića, Tonina Picule, Plenkovića, Spajića itd. Svako od njih ima interes da uruši Aleksandra Vučića, a u svemu dodatno pomažu pojedine interesne grupe, levičarko-liberalne, koje unutar same Evropske unije traže svoje utočište i koje zagovaraju krajnje radikalni politički aktivizam. Zato od onih koji su na toj listi nikad nećete saznati stav ni po jednom pitanju, posebno ne o nečemu što se tiče nacionalne tematike, jer dobro znaju da bi im bilo kakav odgovor srušio rejting, pa čekaju da se izbori završe i da se eventualno domognu vlasti i tada da krenu u pohod rasrbljivanja Srbije. Svakako da se oni tada ništa ne bi pitali, već bi se pitali oni koji su ih napravili. Prevedeno na jezik prostog čoveka, studenti su bili obični vojnici, odnosno prašinari. Ovi što su na listi su niži oficiri, do čina majora. Pukovnici su u zemljama u okruženju, dok su generalni u NVO sektoru i zapadnim službama.

Ovi s lažne studentske liste su ga uglavnom otkrili tokom sahrane generala Ratka Mladića, kad nisu mogli da izdrže pa su drvlje i kamenje bacali na Srbe preko Drine i na borbu srpskog naroda u Republici Srpskoj nazivajući generala Mladića ratnim zločincem. Sve posle je samo bilo detektovanje njihovih položaja, posebno u segmentu mržnje koju ispoljavaju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskoj tradiciji, istoriji... Tu su se negde pogubili, pa su počeli da prete silovanjem, što im je dosad jedina tačka programa koju nam predočili.