Američke snage su prvi put napustile Irak 2011. godine, da bi se, na zahtev iračke vlade, vratile 2014. kako bi zaustavile uspon Islamske države (ISIS). U borbi protiv ISIS našle su se na istoj strani sa iračkom vojskom, ali i proiranskim šiitskim milicijama. Zajednički neprijatelj privremeno je potisnuo njihove duboke međusobne razlike. To savezništvo se, nakon slamanja ISIS 2017. godine, brzo raspalo. Američke snage stacionirane u zapadnom Iraku i Bagdadu postale su redovna meta raketnih napada proiranskih milicija, a potom i samog Irana. Učestali sukobi su povećavali pritisak na Bagdad da preuzme punu odgovornost za unutrašnju bezbednost. Rezultat je bio sporazum o budućnosti zajedničke vojne misije koji su iračka vlada i administracija Džoa Bajdena postigle 2024. godine.

Pretnje zbog kojih su se Amerikanci vratili 2014, međutim, nisu nestale. ISIS je teritorijalno poražen, ali nije uništen. Njegove ćelije su i dalje sposobne za ograničene operacije, dok nestabilnost u postasadovskoj Siriji dodatno komplikuje bezbednosnu situaciju. Irak je godinama pokušavao da balansira između dubokih ekonomskih i bezbednosnih veza sa Sjedinjenim Državama i Iranom, zbog čega je postao jedna od centralnih tačaka njihovog regionalnog rivalstva. Najslikovitiji primer je bio američki napad u Bagdadu u januaru 2020. godine, u kojem je ubijen iranski general Kasem Sulejmani.

Rivalstvo Vašingtona i Teherana je godinama oblikovalo i unutrašnju političku dinamiku u Iraku. Njihova borba za prevlast se odražavala na formiranje vlada, raspodelu političke moći i funkcionisanje bezbednosnog sistema. Najveći paradoks američke intervencije u Iraku jeste to što je rušenje Sadama Huseina 2003. na kraju najviše išlo u prilog Iranu. Vašington je eliminisao jednog od glavnih regionalnih suparnika Teherana i time otvorio prostor Iranu da u godinama koje su usledile znatno proširi svoj politički, ekonomski i vojni uticaj u Iraku.

Kada su se američke snage 2014. vraćale u Irak, najveća neposredna pretnja je bio ISIS, koji je kontrolisao velike delove Iraka i Sirije. Danas su regionalne bezbednosne okolnosti potpuno drugačije. U njihovom središtu se nalazi direktan američko-iranski sukob. Odluka o završetku misije uklapa se u nastojanje predsednika Trampa da smanji američko vojno angažovanje na Bliskom istoku. Posle više od dve decenije ratova, potrošenih milijardi dolara i hiljada izgubljenih američkih i iračkih života, zamor od Iraka u Sjedinjenim Državama je evidentan. Za mnoge Amerikance Irak je postao sinonim za jedan od američkih „večnih ratova“. Barak Obama, Donald Tramp i Džo Bajden, svaki na svoj način, nastojali su da američku pažnju što više usmere ka Aziji i smanje fokus na Bliski istok. Nijedan od njih, međutim, nije uspeo da smanji strateški značaj Bliskog istoka za Sjedinjene Države. Američke trupe odlaze iz Iraka, ali ne i s Bliskog istoka.