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Ono koje su vešto skrivali od javnosti tokom predizborne kampanje, želeći valjda da nam ukažu na njihovu čistotu, mladalački zanos i želju za pravdom. Danas, kada su baš putem takve manipulacije postali pobednici izbora i kada se očekuje da preuzmu odgovornost, više nema razloga da se pravi donatori lažne studentske liste skrivaju.

Danas upadaju u preduzeća, otimaju tuđu imovinu, prete, zastrašuju i žive punim plućima njihov revolucionarni život. Možete samo da zamislite šta bi radili da ih Aleksandar Vučić nije sasekao u startu tokom izborne večeri kada je, na njihovo iznenađenje, priznao poraz na izborima. Taj Vučićev potez je otupeo oštricu bezumlja koje je bili pripremano, a ono se sastojalo u pokretanju ozbiljnog građanskog sukoba. Zato im danas svaki upad u neko javno preduzeće, lokalnu samoupravu ili gde god kod naroda izaziva revolt.

Za samo nedelju dana njihovog ludovanja već su izgubili ponovljene izbore, a počeo je narod i da se ohrabruje i da se suprotstavlja njihovom revolucionarnom teroru tako što izlazi na ulice i traži od nadležnih da bude zaštićen od bandi zborova i plenuma koje su umislile da sa ulice preuzimaju institucije. Niko ne želi da ulica preuzima državu, a trenutno u Srbiji se baš to događa.

Dok servilni tužioci radi dodvoravanja novim vlastima po nalogu vrše najgori mogući progon prema funkcionerima Srpske napredne stranke, sve to radeći sa nikad gorim poltronima u policiji, koji su samo do juče do kukova bili u zadnjicama funkcionera Srpske napredne stranke kako bi napredovali u policijskim karijerama, za to vreme odoše nam investitori i ljudi polako ostaju bez posla. Uzgred, prvo će udariti na one koji su bili simbol naše odlične ekonomije i finansija.

Zato se najavljuju hapšenja Jorgovanke Tabaković ili Siniše Malog, jer je neophodno udariti na one koji nisu dozvoljavali strancima da se mešaju u vođenje naše ekonomske i finansijske politike. Za početak je neophodno ponovo dovesti našu ekonomiju pod šapu stranaca i da bude kontrolisana. Rezultati takvog rada se lagano već vide. Prometi ugostiteljskih objekata su rapidno pali, kao i tržnih centara, niko se više u ovom bezvlašću ne oseća sigurnim, a jedino ko uživa su ulične bande koje su podržavale studentsku listu i sada tu podršku naplaćuju najdirektnijim pretnjama i pljačkom.