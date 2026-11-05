Kad ulica preuzme državu
Ono koje su vešto skrivali od javnosti tokom predizborne kampanje, želeći valjda da nam ukažu na njihovu čistotu, mladalački zanos i želju za pravdom. Danas, kada su baš putem takve manipulacije postali pobednici izbora i kada se očekuje da preuzmu odgovornost, više nema razloga da se pravi donatori lažne studentske liste skrivaju.
Danas upadaju u preduzeća, otimaju tuđu imovinu, prete, zastrašuju i žive punim plućima njihov revolucionarni život. Možete samo da zamislite šta bi radili da ih Aleksandar Vučić nije sasekao u startu tokom izborne večeri kada je, na njihovo iznenađenje, priznao poraz na izborima. Taj Vučićev potez je otupeo oštricu bezumlja koje je bili pripremano, a ono se sastojalo u pokretanju ozbiljnog građanskog sukoba. Zato im danas svaki upad u neko javno preduzeće, lokalnu samoupravu ili gde god kod naroda izaziva revolt.
Za samo nedelju dana njihovog ludovanja već su izgubili ponovljene izbore, a počeo je narod i da se ohrabruje i da se suprotstavlja njihovom revolucionarnom teroru tako što izlazi na ulice i traži od nadležnih da bude zaštićen od bandi zborova i plenuma koje su umislile da sa ulice preuzimaju institucije. Niko ne želi da ulica preuzima državu, a trenutno u Srbiji se baš to događa.
Dok servilni tužioci radi dodvoravanja novim vlastima po nalogu vrše najgori mogući progon prema funkcionerima Srpske napredne stranke, sve to radeći sa nikad gorim poltronima u policiji, koji su samo do juče do kukova bili u zadnjicama funkcionera Srpske napredne stranke kako bi napredovali u policijskim karijerama, za to vreme odoše nam investitori i ljudi polako ostaju bez posla. Uzgred, prvo će udariti na one koji su bili simbol naše odlične ekonomije i finansija.
Zato se najavljuju hapšenja Jorgovanke Tabaković ili Siniše Malog, jer je neophodno udariti na one koji nisu dozvoljavali strancima da se mešaju u vođenje naše ekonomske i finansijske politike. Za početak je neophodno ponovo dovesti našu ekonomiju pod šapu stranaca i da bude kontrolisana. Rezultati takvog rada se lagano već vide. Prometi ugostiteljskih objekata su rapidno pali, kao i tržnih centara, niko se više u ovom bezvlašću ne oseća sigurnim, a jedino ko uživa su ulične bande koje su podržavale studentsku listu i sada tu podršku naplaćuju najdirektnijim pretnjama i pljačkom.
Najgore od svega je što pobednici i ne planiraju u skorije vreme da preuzmu vlasti, odnosno da uspostave nekakav poredak i da preuzmu odgovornost. Ti ljudi će se inače teško naviknuti da više nisu opozicija, već da su sada vlast i da moraju da preuzmu odgovornost. Tada upereni prst menja stranu, ide ka njima i oni će biti pozvani na svaku moguću odgovornost, a uz 103 narodna poslanika, politička veterana, SNS, to će za njih biti pakao. No, možda je tako i trebalo da bude, da narod vidi šta sve može da mu se dogodi kada na vlast dovede ljude sa ulice zbog površnog glasanja protiv nekoga. Suviše smo mi dobro živeli, pa je red malo da se vratimo na fabrička podešavanja i da se borimo za posao i platu. S obzirom na to kakve izmene radnog zakonodavstva pobednici najavljuju, dobro će biti da nam od privrede ostane kamen na kamenu, no sami smo to želeli. U svakom slučaju, trenutno Srbijom hara ulica, bande uličara pokušavaju da se domognu njihovog revolucionarnog plena, ali to je njima njihova borba dala. Narode, posmatraj i lagano ustaj na otpor.