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„Utiska nedelje“ i mini-serijala: Ko je the fuck obrao bostan i zašto je branje bostana važno za srpsku istoriju i život. I kakav je značaj bostana u periodu interrectuma.

Pokazalo se u neko doba da je rečenicu: „Sad smo obrali bostan“ izgovorio RTS-ov VD glodur Uskoković neposredno po primitku mejla sa zahtevom da dostavi radne biografije RTS-ovih novinara. Neki RTS-ov insajder - tušta ih je i tma u RTS-u - sve je to lepo snimio, snimljeno doturio televizoru Informer, televizor Informer to objavio uz (verovatni) komentar da je „sad smo obrali bostan“ najava seče RTS-ovih kneževa i studentskog crvenog terora.

Ponavljam se, ali nikada se ne može dovoljno puta ponoviti: ko god uzima Informer za ozbiljno - a mnogi ga uzimaju preozbiljno - uradiće tačno ono što Informer od njega očekuje da uradi. U tom smislu su Olivera i koislednici Uskokoviću napravili sledeće pitanje: „A šta je hteo da kaže kad je rekao ‘sad smo obrali bostan’ i da li on to insinuira da će u Takovsku 10 upasti crne trojke...“ I sve tako nešto. I sve u tom smislu.

Uskoković je - citiram po sećanju - rekao da je hteo da kaže: „Sada dolazi vreme odgovornosti.“ Razumem ga što je to tako rekao, okolnosti su, da kažemo, bile zajebane, ali suštinski je rekao ono što obrali smo bostan preneseno i znači, a znači: „Najebali smo.“

Možebiti da bi mi, da sam „Utisak“ odgledao od početka do kraja, bilo jasnije o čemu se to zapravo radi, mada sumnjam. No dobro, ako nisam uspeo da doznam šta je meritum „Utiska“, znam li bar šta je meritum naše današnje kolumne.

Znam. Evo šta je, što reko Blic. Ako neko hoće da RTS dovede u red - mada i dalje držim čas da je to nemoguća misija, a sumnjam da neko iskreno i hoće da ga dovodi u stvarni red - na raspolaganju su mu pravni mehanizmi koji bi to, uz malo političke volje, završili u roku od mesec dana.

Ovako bi to išlo: Onaj ko je ovlašćen za to (ko god bio) danas, recimo, podeli otkaze svim zaposlenicima, pa sutradan ponovo zaposli - pre svega tehnička lica bez kojih nema televizora - potom novinare sa izuzetkom onih za koje je prethodno utvrđeno oficirstvo za vezu s „tamo gde treba“ i komandna odgovornost. A ko su ti (i te) oficiri/ke i komandanti/ce, to i vrapci znaju. Jeste javni servis, jeste qwrz od servisa, jeste radio naopako, ali je ipak sve radio javno.

Potom Javni servis ustrojiti kao BBC. Najbolje prepisati BBC-jev statut koji javnoservisne stvari reguliše tako da sprečava bilo kakve spoljašnje intervencije na uređivačkim politikama.

A potom? Potom sledi masovna smrt vrabaca od smeha. Siguran sam da kužite šta sam umrlim vrapcima hteo da vam kažem, stari moji.