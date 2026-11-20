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Dodatni motiv je sumanuto ponašanje predstavnika te liste prilikom konsultacija o konstitutivnoj sednici, kada nisu našli za shodno da sednu sa opozicijom za sto i dogovore se o tehničkim detaljima budućeg funkcionisanja parlamenta, pa čak ni da se obrate javnosti, jer su konstatovali da će celokupnu srpsku javnost o svemu obavestiti nalozi studenata u blokadi na društvenim mrežama. Neki od predstavnika tzv. Studentske liste, što je neverovatno, saopštili su nam da će se ubuduće o svim važnim odlukama za rad Skupštine, a to je koliko će biti potpredsednika, ko će biti predsednici odbora i slično, pitati plenumi, koji će ocenjivati da li je neko podoban ili nije da bude na nekom mestu. Ovakva svinjarija nikada do sada nije viđena i posebno je problematična zato što tzv. plenumi žele da uređuju i opoziciji kog kandidata sme, a kog ne sme da kandiduje na neku od parlamentarnih pozicija, što je samo po sebi nenormalno. Odmah da budemo načisto, što se tiče mene lično, a i čitave Srpske napredne stranke, nikakvi plenumi nama neće upravljati, niti ćemo dozvoliti da nam plenumi biraju ko će nam biti kandidat za neku od pozicija, a protiv plenumaškog sistema i načina kako žele da upravljaju državom borićemo se dok smo živi. Zato će budući saziv biti više nego zanimljiv.

Ovde se najozbiljnije postavlja pitanje kredibiliteta osoba koje su narodni poslanici tzv. Studentske liste. Ukoliko su spremni sebe da ponize na ovakav način, da pitaju šta će da kažu, kako će i da li će nekom da se obrate, da li smeju da gostuju na nekoj televiziji, šta smeju da napišu, za šta smeju ili ne smeju da glasaju, onda se zapitajmo imaju li ti ljudi kičmu i obraz. To su osobe bez stava i integriteta. Može li se na takav način voditi država? Praktično, odluke će se donositi vaninstitucionalno, a da čak nećemo imati nikakva saznanja ko je taj koji je doneo neku odluku u naše ime i zakucao nam sudbinu.

Bilo je primedbi kako je i Srpska napredna stranka veliki broj odluka donosila na sednicama predsedništva stranke ili glavnog odbora. Razlika je samo u tome što su predsedništvo i glavni odbor naši stranački organi, sednice su neretko bile javne, članovi tih naših tela imaju ime i prezime i nikada nismo donosili odluke koje se tiču funkcionisanja države na tim telima. Kod tzv. Studentske liste plenumi nisu organi nikakve stranke, jer stranka i ne postoji, ne zna se ko su ljudi, sednice plenuma nisu otvorene za javnost, a odluke koje žele da donose veoma se tiču sudbine države i naroda. Složićete se, razlika je ipak ogromna. Što se tiče rada parlamenta, mi smo spremni za svaki vid debate i dijaloga. Protiv plenuma i konspirativnog delovanja nekakvih tela koja veze nemaju ni sa kakvom organizacijom, niti imaju uporište u zakonu, borićemo se dok smo živi i dok dišemo. Shodno tome, očekujte u parlamentu žestoku bitku i rovovsku borbu, jer će se najvećim delom naša poslanička grupa boriti za instituciju kao što je narodno predstavništvo.