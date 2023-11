VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Neka reč o patriotizmu

Videli smo ovih dana da je jedini princip kojim se tzv. desnica rukovodila bio da se sruši Vučić. Maske su konačno pale, tobožnje patriote jasno su obelodanile da bi se udružile i s crnim đavolom samo da obore Vučića. Oni koji su ga optuživali da će prodati Kosovo, koje su inače baš oni prodali puštajući šiptarske teroriste iz zatvora i ne radeći ama baš ništa kad je proglašena nezavisnost lažne države, udružuju se sa onima koji u svojoj agendi imaju da se kosovski problem reši tako što ćemo priznati nezavisnost Kosova. Oni koji su Vučića optuživali da će izdati Rusiju i Putina, u kog su se zaklinjali, tako što će Srbija navodno uvesti sankcije Rusije, udružuju se sa onima koji se apsolutno zalažu za uvođenje sankcija Rusiji. Oni koji se deklarativno bore da se Srbi ne proglase za genocidan narod udružuju se sa onima koji su bili potpisnici predloga skupštinskih deklaracija u kojima se doslovno traži da prihvatimo da su Srbi počinili genocid u Srebrenici. Da skratim priču, udružuje se kuso i repato, jer je gazda sa strane tako naredio. Prave tzv. DOS 2 i pokušavaju da narod uvuku u istu prevaru kao što su to učinili 2000. godine. Cilj je samo jedan - srušiti Vučića. Šta će biti posle toga, nije mnogo važno, jer tada nastupa borba i jagma za foteljama i pozicijama, nastupa čerupanje i slabljenje Srbije, nastupaju krizni štabovi i sve ono što je bilo posle 5. oktobra 2000. godine.

Dok ovi sa levo-liberalne strane nastupaju prema Vučiću sa optužbama da je ratni huškač, da nas vraća u devedesete, i dok lansiraju gomilu onih idiotskih teza u kojima je Srbija najbolja i najslobodnija samo kad je najslabija i kad oni imaju prilike da je nemilice pljačkaju i čerupaju, ove lažne patriote optužuju Vučića konstantno za nekakvu izdaju projektujući već 11 godina kako će on nešto izdati i prodati. Baš tu moramo makar malo da pogledamo istini u oči. U vreme tih lažnih patriota Kosovo je proglasilo nezavisnost i gotovo trećina sveta je priznala tu lažnu državu. Za vreme Vučićevog mandata, zahvaljujući upornoj borbi i istrajnosti, čak 25 država povuklo je priznanje, a očekuje se i da još koja država to učini. Kako će onda neko izdati Kosovo i Metohiju ako se bori da države koje su prvo priznale nezavisnost lažne države sada to priznanje povuku? U njihovo vreme niko nas ništa u vezi s Kosovom i Metohijom nije pitao. Čak smo izmestili pregovore iz UN ka EU, tj. Briselu, što je katastrofalno oslabilo našu poziciju. Vučić je za sve ove godine uspeo da vrati temu Kosova i Metohije na zeleni sto i da se naše mišljenje uvažava. Maestralno je kupio više od decenije vremena da se konsolidujemo i ojačamo kao država. Setite se, mi smo 2013. bili dovedeni pred svršeni čin povodom Kosova, a kao država koja je bila skroz devastirana. Praktično, kapitulacija je bila već viđena. Zato je briselski sporazum bio odličan potez u datom momentu kako bismo dobili na vremenu.

Možemo i oko Crne Gore da se suočimo. U njihovo vreme doživeli smo raspad zajedničke države i najgoru antisrpsku politiku u Crnoj Gori. U Vučićevo vreme pao je Milo Đukanović, a srpski faktor nikad nije bio jači u Crnoj Gori. Možemo i u vezi s BiH, gde je Republika Srpska do te mere ojačala kao entitet i Srbija je obilato pomaže kao garant Dejtonskog sporazuma.

Zato je nama sasvim jasno zašto se nekadašnji DOS ponovo ujedinjuje. Potrebno je ponovo oslabiti Srbiju i uništiti joj pravo da se razvija i da jača.

Neće moći, gospodo!