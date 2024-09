Diplomatski jezik je surov jer diplomate često rešavaju surove probleme. Tako se, kada se neko stavi na nišan, kaže da se „izražava zabrinutost“, a kada preti opasnost da se po nanišanjenom cilju i opali, kaže se da je to što radi meta „neprihvatljivo“. Jedan od takvih diplomatskih izraza u rukavicama, ali iza kojih često dolazi do udara sirovom pesnicom, jeste „eskalacija“ jer ne možete reći - krvav rat - budući da ma koliko on bio krvav, nakon njega valja tražiti mir, a za to su prethodno pomenuti plastični diplomatski izrazi korisniji od iskrenijih i manje upotrebljivih formulacija.