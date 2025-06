Na fotografiji beše prizor sa književne večeri/promocije pjesničke knjige „Crna bajka“ iz pera haškog sužnja Karadžića Radovana - u centru prizora ugledah glavnog govornika, prof. dr Mila Lompara, u košuljici kratkih rukava - takozvanoj šešeljki - zakopčanoj do grla.

U publici sve moj do moga s dna kace: Bećković, Đogo, Rogo, a učini mi se da ugledah i Noga in effigie. Beše tu i određen broj ličnosti koje postoje samo na takvim manifestacijama, posle kojih im se izgubi svaki trag.

Za nastavak naše današnje kolumne važno je napomenuti da i moja neznatnost pripada toj školi mišljenja. Tu uopšte nije bitno što je Karadžić dozlaboga loš pesnik, što - budući da je Crnogorac - nije mogao ne biti pesnik; općepoznato je da svi Crnogorci genetski moraju pisati pesme - bitno je da to nije bilo književno veče, nego politički skup, ofucan, odrtaveo, bezub, ali opet nekako preteći.

Važno je napomenuti i sledeće: kao i u slučaju Mladića i Miloševića, držim da Karadžić robija umesto mastermajnda Ćosića, koji je u svoj beuzmni pohod krenuo upravo iz SKZ. To ne znači da je Karadžić nevin. Imao je slobodu da odbije Ćosićeva laskanja i huškanja. Da je tako učinio, sad bi bio loš pesnik na slobodi, ali, eto, nije odoleo - ni mnogi drugi nisu odoleli - pa je sada pesnik koji čami u mardelju, dok na promociji njegove pesničke zbirke u publici sedi jedan čovek koji je bitno doprineo njegovom žalosnom usponu i padu.

Beograđani na vodi su se uspaničili, pomislili da je možda neka raketa lansirana na Teheran skrenula s kursa, ali džaba su paničili: to je meni pucao qwrz što je održana promocija Karadžićeve zbirke. Ako dok budete čitali našu sutrašnju kolumnu čujete neku eksploziju, znajte da to meni puca qwrz za to što sam napisao.