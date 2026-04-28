Nisam pogrešio kad sam juče napisao da bi Ćirjakovo gostovanje moglo označiti početak jednog lepog prijateljstva i uzorne simfonije crkve i Ćirjaka, što bar u smislu artikulisanosti i gramatičke korektnosti uopšte ne mora biti loše ako uzmemo u obzir da u redovnom sastavu SPC ima mitropolitičara koji misle slično kao Ćirjak, samo što neupredivo jurodivije i nesuvislije govore.

Ćirjak je odmah na početku govorancije skrušeno priznao da je ateist, ali da drži da ateizam i (eventualna nekrštenost) ne bi trebalo da budu razlog da se ateisti i „nekrsti“ isključuju iz srpskog nacionalnog korpusa, sa čime sam saglasan, ali nisam siguran da u crkvenom vrhu slično misle, pre bih bio siguran da na Srbe ateiste - uključujući i Abu Ćirjaka - gleda kao na smrdljiv sir.

Ali, ali, ali... Ćirjak se pozicionirao kao „korisni ateista“, teološka varijanta korisnog idiota, sledstveno je u Dan osmi dobrovoljno priveden sa samo jednim seoskomakijavelističkim ciljem: da bogobojažljivo, kukavički ne pominjući imena, najoštrije „osudi“, isponapušava i raskrinka apostate Milićevića i Pantelića i njihovog (navodnog) gurua, poluapostatu diseldorfskog Grigorija. Izgleda da su u crkvenom „tamo gde treba“ dokonali da su prekardašili sa „izlečenjem“, pa sad valja „kontrolisati štetu“. Naravno, gostoprimstva radi, Ćirjaku je dat prostor za promidžbu njegovih sumašednih sveštenopolitičkih ideja i da in extenso izloži svoju teoriju o trima vrstama Srba - namernim, slučajnim i ponosnim - kojima bih, kad smo već kod deoba, ja dodao i četvrtu: Srbi moroni.

Ćirjak je u određenom minutu Dana osmog izašao u pravoslavnu javnost sa popriličnom novinom u svom čemernom imaginarijumu, paničarskom dubarom da pomenuti izlučenici rade na osnivanju nekakve „Srpske demokratske crkve“, što je, kaže Abu, opasno po Ovču, Borču i srpstvo, ali iz nekog misterioznog razloga nije moguće. Abu je u pravu: izgleda da nije moguće. Moja, inače, neznatnost misli da je šteta što nije moguće što „disidenti“ - u koje ubrajam i svoju neznatnost, a kojih je mnogo više nego što brat Ćirjak i Porfirije misle - nemaju odvažnosti da stisnu muda i formiraju, ne „demokratsku“, pogotovo ne „srpsku“, nego Hristovu crkvu Srbije, sa sedištem, recimo, u Ovči ili Borči, čisto da ugodi Ćirajku, da bude bliže srpskom narodu, onakav kakav jeste. Na koji, ako je verovati Ćirjaku, čak i jedan Lompar gleda sa visine, iz zapadne perspektive, poprilično udaljene od perspektive majčice Rusije.