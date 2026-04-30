Slušaj vest

Već na polovini naslova nešto mi je stalo došaptavati - i pokazalo se da mi je tačno došaptavalo - da će N. N. autor raskrinkavanja „Programa satanizacije sveta“ - na koji skrećem pažnju Savetu za nacionalnu bezbednost - pribeći poslednjem pribežištu teoretičara zavera, pomenu „pečati zvjeri“ - koji ne treba mešati s Vučelinim „Pečatom“ - apokaliptičkom broju „666“.

Što je N. N. autor i uradio već u prvoj rečenici, koja glasi: „Broj apokaliptične ‘Zveri’ iz biblijske Knjige otkrovenja je 666. Bil Gejts je podneo patent za ‘sistem kriptovaluta koji koristi podatke o telesnoj aktivnosti’, broj patenta je 060606“!

Dakle, patent 060606 je provaljen. I to najopštijim mestima bulevarske - Treće oko - eshatologije, poput obznane da hrišćanski odgovor na ovo pitanje jeste da je najveće lukavstvo Đavola u tome da „nas“ (jebo ja vas) ubedi da ne postoji, što teološki posmatrano, jeste jedno od najvećih đavoljih lukavstava, koje, međutim, nije ni prići lukavstvu kojim je neke dilbere ubedio da - postoji. Treba li uopšte reći da N. N. apokaliptičar sve vreme insinuira da su Antihrist i 666 produkti Zapada. Koga interesuje „Program satanizacije sveta“, neka potraži tekst na portalu Iskre, mi imamo druga posla.

Kad se ono zaratilo u Iranu, nekoliko večeri zaredom sam gledao analitičke podkaste na Jutjubu, ali mi je to brzo dosadilo i taman bejah odlučio da se više ne vraćam na tu deponiju globalnog kretenizma, kad sam opazio da među gomilama đubreta i suludih informacija - poput npr. video-ekspertize o dubini vagine - ima izvanrednih podkasta na kojima govore vrhunski naučnici, teolozi, istoričari i teoretičari i to na temu o kojoj se povazdan piše i lupeta i na ovdašnjim domo/rusodupeljubivim portalima, uključujući najjurodiviji, Iskru. Svi ti vrhunski kolektivnozapadni intelektualci saglasni su sa Iskrinim i (inim) bulazn-efendijama, da je propast Zapada u terminalnoj fazi, tu, nadohvat ruke, ali tu propast ne sagledavaju kao poraz Zapada, još manje kao trijumf Istoka (i Srbije), nego kao prirodni proces nastajanja, jačanja, opadanja i na kraju nestanka svih stvari, ljudi i pojava ovoga propadljivog sveta.