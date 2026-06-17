Fokus će biti na pitanjima privrednog rasta i veštačke inteligencije, nakon što je pažnja okupljenih lidera juče bila posvećena okvnirnom sporazumu koji SAD i Iran treba da potpišu u Švajcarskoj u petak, kao i ratu Rusije i Ukrajine, zbog čega je jedan od gostiju skupa bio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.