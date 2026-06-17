"JA SAM ŠEF"! NA TRAMPOVU STOLICU NA SAMITU G7 SEO DRUGI ČOVEK! Uzbuna zbog američkog predsednika, kasnio sat vremena, onda imao kratku poruku (FOTO, VIDEO)
U francuskom banjskom odmaralištu Evijan danas je završni dan samita G7.
Fokus će biti na pitanjima privrednog rasta i veštačke inteligencije, nakon što je pažnja okupljenih lidera juče bila posvećena okvnirnom sporazumu koji SAD i Iran treba da potpišu u Švajcarskoj u petak, kao i ratu Rusije i Ukrajine, zbog čega je jedan od gostiju skupa bio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Američki zvaničnik: Iran je svake noći od potpisivanja sporazuma ispaljivao dronove na komercijalne brodove
Američki zvaničnik je rekao da je Iran ispalio više dronova prema komercijalnim brodovima u Ormuskom moreuzu otkako je sporazum postignut u nedelju.
Zvaničnik je rekao za NBC Njuz da Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) lansira dronove i da ih američka vojska obara pre nego što mogu da ugroze komercijalne ili američke vojne brodove i osoblje.
IRGC je ispaljivao više dronova svake noći otkako je memorandum o razumevanju digitalno potpisan u nedelju, dodao je zvaničnik.
Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza dovešće do viška nafte, predviđa IEA
Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza moglo bi da dovede do značajnog viška ponude nafte na globalnom tržištu 2027. godine, procenjuje Međunarodna agencija za energetiku (IEA).
Budućnost ovog plovnog puta ključni je deo sporazuma između SAD i Irana, koji bi trebalo da bude potpisan u petak.
U svom mesečnom izveštaju, IEA navodi: "Ako se sporazum održi, izvoz i proizvodnja iz Zaliva trebalo bi da se postepeno oporave – ne samo zato što se izvoz iranske nafte može u potpunosti nastaviti nakon što se ukine američka blokada".
Agencija procenjuje da bi ponuda nafte do 2027. mogla da poraste za osam miliona barela dnevno, dok bi potražnja porasla za svega dva miliona. Takav suficit, kako navodi IEA, mogao bi da "pruži dobrodošao predah tržištu i priliku za obnavljanje iscrpljenih zaliha ili za izgradnju novih strateških rezervi".
Prema procenama agencije, višemesečni sukob na Bliskom istoku blokirao je više od 14 miliona barela nafte dnevno.
Kako je svet uspeo da izbegne najgori scenario zbog blokade Ormuskog moreuza?
Za normalizaciju Ormuskog moreuza potrebni meseci, stručnjaci za Dojče vele analizirali kako je izbegnut najgori scenario i šta sledi nakon mirovnog sporazuma SAD i Irana.
Rute pozdravio Trampov sporazum s Iranom: Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza biće ogroman korak napred
Generalni sekretar NATO Mark Rute pozdravio je na konferenciji za novinare u Briselu okvirni sporazum SAD i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, rekavši da bi planirano ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bio "ogroman korak napred".
- Obnovljanje slobodnog prolaza kroz Ormuski moreuz biće ogroman korak napred, i znam da su mnogi saveznici, kroz inicijativu koju predvode Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, spremni da podrže - kazao je Rute.
Evo "šefa" Trampa konačno!
Tramp kasnio sat vremena na jutarnju sednicu: Ja sam šef
Svetski mediji javljaju da je Tramp stigao kasnije od ostalih lidera G7 na jutarnju sednicu završnog dana samita.
Umesto Trampa, na stolicu namenjenu predsedniku SAD, između Makrona i britanskog premijera Kira Starmera, seo je američki ministar finansija Skot Besent koji je snimljen kako razmenjuje poruke mobilnim telefonom sa nekim.
U poslednjem trenutku, dok je Makron objašnjavao pojedinim liderima kako da uključe mikrofone, Tramp je ušao u salu, skoro sat vremena nakon vremena predviđenog za početak sednice.
- Ja sam šef - kazao je u šali Tramp kada je stao blizu čela stola o kojoj su već bili okupljeni drugi državnici i potom nastavio ka svom mestu.
Makron je ustao da pozdravi američkog predsednika i rukuje se sa njim.
- Zdravo! Kako ste? - upitao je Makron.
Tramp mu nije odgovorio, već se okrenuo prema prisutnim novinarima.
- Da li biste želeli da ostanete na sastanku? Možete, što se mene tiče - rekao je Tramp.
Ipak, francuski organizatori su ubrzo potom poručili predstavnicima medija da napuste salu pošto će sednica biti zatvorena za javnost.
Makron vodi Trampa na večeru u Versaj: To nije pozlata, to je prava stvar
Kasnije večeras, francuski predsednik Emanuel Makron će biti domaćin Trampu u Versajskoj palati na večeri povodom obeležavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD.
Tramp je sinoć kazao da se raduje dolasku u palatu kralja Luja XIV.
- Versaj nije pozlata. To je prava stvar. I ja sam da bih želeo da ti uradim - opisao je Tramp kako je reagovao na Makronov poziv da ostane u Francuskoj jedno veče duže nego što je prvobitno planirano.
Na samitu čelnici "OpenAI" i "Antropika"
Gosti samita G7 danas će biti čelni ljudi kompanija "OpenAI" i "Anthropik", pošto je jedna od glavnih tema veštačka inteligencija.
Zajedničko saopštenje pruža podršku Ukrajini i naglašava da je "predsednik Tramp" postigao sporazum o Ormuskom moreuzu
Lideri zemalja članica G7 uspeli su, uprkos početnoj zabrinutosti u vezi sa stavovima ameripčkog predsednika Donalda Trampa, da se saglase su se oko zajedničkog saopštenja sa samita u kojem izražavaju "nepokolebljivu podršku Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta".
- Pohvaljujemo Ukrajinu zbog njene otpornosti i napretka na bojnom polju poslednjih meseci i naglašavamo da sada postoji novi zamah. Da bismo podržali i ubrzali ovaj novi zamah, slažemo se da povećamo isporuku kapaciteta (raketa) protivvazdušne odbrane, dodatnih sistema i presretača, kao i kapaciteta (raketa) dugog dometa. Takođe smo spremni da razmotrimo pružanje Ukrajini mogućnosti korišćenja licenci (za oružje) kako bismo omogućili povećanje ukrajinske vojne proizvodnje - navodi se u saopštenju.
Ono sadrži i oštre pohvale na račun američkog predsednika u očiglednoj nameri članica G7 da ga zadrže na svojoj strani.
- Obavezujemo se da ćemo povećati pritisak na rusku ratnu privredu. U tom kontekstu, pojačaćemo sankcije, uključujući i one u sektoru nafte i gasa. Smatramo da je ovo pravi trenutak da se preduzmu dodatne mere, jer je predsednik Tramp postigao sporazum, koji podržavamo, o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza - piše u dokumentu.