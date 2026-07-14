POČEO SPEKTAKL U PARIZU: VOJNA PARADA POVODOM DANA PADA BASTILJE! Makron vrši smotru vojnika, u predsedničku ložu stigao i Zelenski, dočekan APLAUZOM (VIDEO)
U Parizu se danas održava parada povodom Dana pada Bastilje.
Tokom nje će se na nebu iznad francuske prestonice naći vojni avioni iz 11 evropskih zemalja, a Jelisejskim poljima će pored domaćih trupa marširati i oko 500 vojnika iz zemalja članica "Koalicije voljnih" koju tu pokazuju podršku Ukrajini.
Među državnicima koje je francuski predsednik pozvao na svečanost je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Emanuel Makron vrši smotru vojnika
U vojnom "komandnom automobilu", francuski predsednik Emanuel Makron vozi se oko Trga Etoal pre nego što siđe niz Jelisejska polja da bi izvršio smotru trupa.
Svi će za nekoliko trenutaka paradirati ispred predsedničke tribine koju čine posebno šef države, prva dama, vlada i zvaničnici 37 stranih država i međunarodnih tela.
Ko sve prisustvuje današnjoj paradi?
Ove godine će biti više zvanica, a među gostima su između ostalih ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nemački kancelar Fridrih Merc, odlazeći britanski premijer Kir Starmer i predsednik Italije Serđo Matarela.
Paradi prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i neki zvaničnici regiona.
Do sada je Makron imao običaj da pozove jednu zemlju, kao počasnog gosta, ali će danas biti izuzetak sa više zvanica.
Indonezija je prošle godine bila gost vojne parade.
9.000 pripadnika bezbednosti raspoređeno u Parizu danas
Oko 9.000 policajaca, žandarma i vatrogasaca raspoređeno je danas u Parizu gde u 10.20 počinje tradicionalna vojna parada povodom nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje, preneli su francuski mediji.
Veliki broj pripadnika snaga bezbednosti raspoređen je i zbog dolaska građana da gledaju paradu u aveniji Jelisejskih polja, od istorijskog spomenika Trijumfalne kapije do Trga Konkord gde se nalaze tribine sa predsednikom Emanuelom Makronom i zvanicama.
Gradske vlasti Pariza su prvi put tražile da se građani koji žele da gledaju paradu prijave na sajt Jelisejske palate da bi dobili QR kod za ulazak u ograđeni prostor oko avenije Jelisejskih polja.
Ove godine će biti obeleženo i 400 godina francuske mornarice sa prisustvom 1.000 mornara na paradi. Pratiće ih tradicionalni bretonski muzički ansambl čiji "zvuci evociraju pomorske korene i pomorske tradicije", saopštilo je Ministarstvo oružanih snaga.
Današnja parada i svečanosti povodom Dana pada Bastilje će biti poslednja za Makrona u svojstvu predsednika države, pošto mu drugi, uzastopni mandat ističe naredne godine.
Praznik se slavi se u znak sećanja na rušenje Bastilje, zloglasne pariske tvrđave - zatvora, 14. jula 1789. To je bio jedan od ključnih trenutaka Francuske revolucije.
Pad Bastilje predstavlja simbol jedinstva nacije i kraja apsolutističke monarhije. Posle toga, 26. avgusta 1789, usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima. Tom deklaracijom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo (Liberte, Egalite, Fraternite).
Zelenski stigao u predsedničku ložu, dočekan aplauzom
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je na Trg Konkord kako bi, zajedno sa 35 drugih šefova država i vlada, prisustvovao današnjoj paradi.
Aplaudiraju mu svi gosti.
Sa Međunarodne svemirske stanice, astronautkinja upućuje poruku Francuzima
U orbiti 400 kilometara iznad Zemlje, francuska astronautkinja Sofi Adeno uputila je poruku na Frans 2 svojim sunarodnicima na ovaj "poseban dan", bilo da smo "na planeti ili u orbiti".
- Ovo je dan kada se okupljamo da proslavimo Republiku, njene vrednosti i sve one koji joj služe. Iz svemira još dublje osećam šta nas povezuje; danas slavimo ono što nas čini ujedinjenim narodom - kaže ona.
- Ovo je više od običnog praznika, to je snažan trenutak da oživimo naše zajedničko obećanje: Sloboda, Jednakost, Bratstvo - poručila je astronautkinja.
Makron čestita Francuzima Dan državnosti
Francuski predsednik Emanuel Makron čestita Francuzima Dan državnosti u kratkoj poruci objavljenoj na platformi Iks.
- Moji dragi sunarodnici, srećan vam Dan državnosti - poručio je Makron.
Francuski premijer stigao na Trg Konkord
Francuskog premijera Sebastijena Lekornua na Trgu Konkord dočekala ministarka oružanih snaga Katrin Votren. Takođe ga je dočekao i predsednik Senata.
Sve spremno za početak parade
Parada počinje u 9.50 sati.