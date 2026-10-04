Slušaj vest

Priča Sabine G. iz Beča postala je viralna jer pogađa temu o kojoj se sve češće govori u Austriji: sve veći broj osnovaca koji ne govori nemački i posledice koje to ima na nastavu.

Njena ćerka Lena danas ima sedam godina i pohađa privatnu školu posle dve godine iskustva koje majka opisuje kao "alarm za svako dete koje želi da napreduje".

Kada je Sabina upisala ćerku u osnovnu školu u svom kvartu u Beču, sve je izgledalo idealno: lepo dvorište, sjajan kolektiv, blizina stana. Ali već nakon nekoliko nedelja pojavili su se problemi.

"U Leninom razredu samo četvoro dece je govorilo nemački jezik. Nastavnici su stalno prevodili, objašnjavali, smirivali. Za pravu nastavu gotovo da nije ostajalo vremena.", kaže Sabina za Hojte.

Veliki broj ponavljača

Rezultat: posle prve godine Lena nije znala da izrecituje abecedu, dok je petoro ili šestoro učenika ponavljalo razred.

U drugom razredu situacija je postala još teža, u odeljenju se našao i dečak od devet godina koji je dva puta pao razred, isključivo zbog nedovoljnog znanja nemačkog jezika. Razlike u uzrastu, interesovanjima i nivou zrelosti postale su ogromne.

Foto: RINA

Promena ponašanja bila je poslednja kap

Majka kaže da je ključni okidač bio svakodnevni život kod kuće. Lena je odjednom odbijala da jede šnicle jer su joj drugovi rekli da je "svinjetina nečista". Zatim je počela da odbija kratku odeću tokom leta.

"Osetila sam da moje dete preuzima obrasce koje ne razume. To više nije bilo pitanje škole, već njenog razvoja.", objašnjava Sabina.

Foto: Profimedia

Najšokantniji podatak u školi: od 170 učenika samo petoro je imalo nemački kao maternji jezik.

Nakon završetka drugog razreda, Sabine je donela odluku, Lena prelazi u privatnu školu u trećem bečkom okrugu. Cena: 560 evra mesečno. Skupo, ali kaže da nije zažalila ni trenutka.