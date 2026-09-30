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Američki predsednik Donald Tramp bio je u utorak domaćin sastanka vodećih tehnoloških šefova, koji je nazvao "izvanrednim okupljanjem" umova koji "grade zlatno doba Amerike".

Na listi gostiju bili su lideri iz OpenAI-ja, Entropika, Nvidije, SpejsEks-a, Mete i Gugla - sve ključne ličnosti u američkoj industriji veštačke inteligencije.

Sastanak je održan u trenutku kada su neki rukovodioci i stručnjaci iz tehnoloških kompanija pozvali na strožiji nadzor nad veštačkom inteligencijom, navodeći zabrinutost zbog potencijalnih rizika koje ona predstavlja za čovečanstvo.

Ovo su tri ključna zaključka sa Trampovog tehnološkog samita u Beloj kući.

1. Pakt o "samoregulaciji" veštačke inteligencije

Tramp je, nakon zatvorenog sastanka, odgovarao na pitanja medija oko 30 minuta zajedno sa vodećim tehnološkim liderima.

Predsednik SAD je rekao da su rukovodioci potpisali "moralno obavezujući" dokument koji će služiti kao "oblik zaštite" od potencijalnih rizika veštačke inteligencije.

Prema sporazumu, koji je Tramp objavio na internetu, kompanije su odgovorne za obezbeđivanje bezbednosti sopstvene tehnologije. Firme su se takođe složile da primene zaštitne mere kako bi modeli funkcionisali kako je predviđeno i brzo otkrile i rešile sve probleme.

Takođe će sarađivati sa "nezavisnim revizorima" kako bi procenili da li njihovi sistemi veštačke inteligencije rade kako je predviđeno i osigurali da njihove platforme ne "hakuju ili pristupaju tehničkim sistemima na nenamerne načine".

Sporazum su potpisali Tramp, šef kompanije Gugl Sundar Pičai, šef kompanije Antropik Dario Amodei,Mark Zakerberg iz kompanije Meta, predsednik kompanije OpenAI Greg Brokman, Ilon Mask iz kompanije SpejsIks i glavni izvršni direktor kompanije Nvidija Džensen Huang.

1/13 Vidi galeriju Samit predsednika SAD Donalda Trampa o veštačkoj inteligenciji Foto: SHAWN THEW/EPA, Tierney L. Cross / POOL/The Washington Post POOL

- To je, na neki način, skoro kao ustav. I najveći ljudi na svetu su to potpisali, a ja sam to potpisao kao predsednik - rekao je Tramp.

Tramp je dodao da će osnovati odbor koji će nadgledati bezbednost alata veštačke inteligencije. Nije precizirao ko će biti u tom odboru.

Zakerberg je rekao da sporazum daje "američkom narodu i kupcima poverenje da tehnologija funkcioniše" kako je predviđeno, nazvavši sastanak "istorijskim razgovorom".

Amodej je to nazvao načinom "bezbedne pobede", pozivajući se na predsednikov komentar početkom ovog meseca da "ko god pobedi veštačku inteligenciju, pobeđuje". Ali nisu svi tehnološki stručnjaci impresionirani sporazumom.

Hose Migelito Enrikez, istraživač upravljanja veštačkom inteligencijom na Tehnološkom univerzitetu Nanjang, rekao je da pakt pokazuje "nastajući konsenzus", ali ne rešava pitanje da li programeri veštačke inteligencije treba da budu odgovorni za incidente.

1/9 Vidi galeriju Ilon Mask Foto: AP Julia Demaree Nikhinson, EPA/Will Oliver Pool

- To je "duboko neimpresivno" i dolazi uprkos pozivima nekih svetskih lidera i ličnosti iz industrije za strožom regulativom oko ove tehnologije - rekla je profesorka prava Kimberli Vederal sa Univerziteta u Sidneju.

Sporazum izgleda omogućava firmama da "definišu šta se smatra bezbednošću" i ne navodi kakve su posledice za bilo kakva kršenja, rekao je Vederol.

- Sporazum treba ignorisati, zbog toga koliko odvlači pažnju - dodala je.

U ponedeljak, OpenAI je saopštio da je obustavio objavljivanje svog najnovijeg vodećeg modela veštačke inteligencije , GPT-6.1 Astra, zbog bezbednosnih razloga.

Bezbednosne kontrole kompanije su pod intenzivnom kontrolom nakon značajnih incidenata koji uključuju njenu tehnologiju, uključujući pristup njenih modela platformama australijske vlade bez ovlašćenja .

Džini Paterson iz Centra za veštačku inteligenciju i digitalnu etiku na Univerzitetu u Melburnu rekla je da bi samoregulacija mogla da znači da kompanije postavljaju "samo minimalne mere zaštite".

Sporazum uliva "vrlo malo poverenja", jer nedavni incidenti nepravilnog korišćenja veštačke inteligencije ukazuju na to da su kompanije bile nedisciplinovane u svom pristupu, dodala je.

1/10 Vidi galeriju Mark Zakerberg Foto: AP David Zalubowski, AP Godofredo A Vsquez

2. Udvostručavanje rada u centrima podataka

Tramp je takođe ponovio svoju podršku brzom širenju data centara - ključne računarske infrastrukture koja pokreće veštačku inteligenciju.

Izgradnja data centara, tj. centara za obradu podataka, izazvala je negativne reakcije širom SAD zbog zabrinutosti oko potrošnje električne energije i njenog potencijalnog uticaja na zajednice.

Izgradnja data centara se takođe pojavila kao potencijalna politička prepreka za Trampovu Republikansku stranku pred srednjoročne izbore u SAD u novembru.

Anketa koju je sprovela agencija Marist Poll u partnerstvu sa NPR-om i PBS News-om ranije ovog meseca pokazala je da se 65% registrovanih birača protivi izgradnji data centara u njihovim područjima.

Odgovarajući na te zabrinutosti, Tramp je rekao da će tehnološke kompanije raditi na tome da ljudi budu "srećni" zbog izgradnje data centara.

1/10 Vidi galeriju Stargate Norway, veliki AI data centar u Norveškoj Foto: Time.com

- Ove velike, moćne, veoma bogate, veoma pametne kompanije će dati ogroman doprinos zajednicama - rekao je Tramp novinarima.

Predsednik je ranije na društvenim mrežama rekao da je jedini razlog zašto bi zajednice trebalo da se protive centrima podataka taj što "žele da na kraju budu zaostale i siromašne".

Huang, čija kompanija proizvodi kompjuterske čipove neophodne za pokretanje veštačke inteligencije, rekao je nakon sastanka da bi centre podataka trebalo nazvati "fabrikama super inteligencije".

Ovi objekti "reindustrijalizuju Sjedinjene Države", stvarajući radna mesta u celoj ekonomiji, dodao je.

3. Sada je to "Super inteligencija"

Takođe u utorak, Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se nalaže američkim vladinim odeljenjima i agencijama da počnu da koriste termine "SI" i "super inteligencija" i da više ne priznaju upotrebu termina veštačka inteligencija.

SI će zauzeti mesto veštačke inteligencije u "zvaničnoj prepisci", veb stranicama, izveštajima i drugim oblicima komunikacije, navodi se u naredbi.

"Kako se ove sposobnosti nastavljaju poboljšavati, one sve više predstavljaju ne samo veštačku inteligenciju, već novu eru superinteligencije", navodi se u naredbi.

Tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošle nedelje , Tramp je rekao da reč "veštačko" čini da tehnologija "zvuči lažno".

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: Youtube/Associated Press

Neki tehnološki lideri, uključujući Zakerberga i Maska, i drugi ljudi bliski predsedniku već su počeli da koriste taj termin.

Paterson je rekao da će, pošto tehnološki lideri usvoje taj termin, SAD "možda moći da odrede nomenklaturu".