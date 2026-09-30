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Iza čuvane perimetarske ograde Maksimalno obezbeđenog zatvora Rajverbend u Nešvilu, poslednja 24 sata života Kriste Pajk odvijaju se pod strogim institucionalnim protokolom.

Pajkova (50) bi trebalo da bude pogubljena smrtonosnom injekcijom u sredu u 10.00h po lokalnom vremenu (17.00h po našem vremenu) što označava prvi put da država Tenesi pogubljuje osuđenicu u više od dva veka.

Za osuđenika na smrt koji ulazi u poslednji dan naloga za pogubljenje, sat koji otkucava pretvara se u strogo nadgledano odbrojavanje diktirano isključivo politikom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Poslednja faza počinje premeštanjem u namensku ćeliju pod samrtnim nadzorom - izolovani, skromni prostor za zadržavanje smešten na samo nekoliko koraka od komore za pogubljenje.

Zatvorenici stavljeni pod samrtni nadzor lišeni su standardnih privilegija, pod stalnim su nadzorom određenih zatvorskih čuvara i bilježe se u redovnim intervalima kako bi se dokumentovalo njihovo ponašanje, mentalno stanje i poslušnost.

1/4 Vidi galeriju Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction

Odbijanje poslednjeg obroka i priprema za ishod

Za većinu osuđenika na smrt, dan pre pogubljenja uključuje uobičajeni ritual naručivanja personalizovanog poslednjeg obroka. Pajkova je, međutim, u potpunosti odustala od te tradicije, pri čemu su državni zvaničnici potvrdili da je odbila da zatraži bilo kakvu posebnu hranu.

Njen poslednji dan usledio je nakon potpunog odbacivanja njenih administrativnih žalbi. Guverner Tenesija Bil Li zvanično je u ponedeljak odbio njen zahtev za pomilovanje, ostavljajući Pajkovu da se suoči sa stvarnošću sudske presude bez mogućnosti političke intervencije.

U ličnoj prepisci poslatoj pre guvernerove objave, Pajkova je prenela da se mentalno pripremila za ishod: "Bilo da mi pomilovanje bude odobreno ili ne, ja sam u miru. Ne bojim se da umrem. Samo sam nervozna zbog samog procesa".

Nesvakidašnji zahtev

Sam proces i dalje zavisi od neuobičajenih poslednjih zahteva. Pajkova je podnela zahtev državi da imenuje isključivo ženski tim za sprovođenje smrtonosne injekcije, tvrdeći da bi prisustvo muškaraca tokom procedure izazvalo tešku psihološku traumu ukorenjenu u zlostavljanju koje je pretrpela u detinjstvu.

Zvaničnici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Tenesija naznačili su da će razmotriti ovo logističko prilagođavanje kako se pripreme budu privodile kraju.

Završni kontakti i poslednje pripreme

Tokom utorka, protokol samrtnog nadzora dozvoljava zakazani telefonski pristup određenim pravnim zastupnicima, posete sveštenika i proverenih ličnih kontakata, i to strogo kroz sigurnosne barijere.

Do utorka uveče, lične stvari se popisuju i uklanjaju, medicinsko osoblje proverava osnovne vitalne parametre, a pripreme u susednoj prostoriji za ubrizgavanje hemikalija privode se kraju.

Pajkova se nalazi u odeljenju za osuđenike na smrt u Tenesiju od 1996. godine, nakon što je osuđena za svirepo, premeditirano mučenje i ubistvo 19-godišnje Kolin Slemerv u Noksvilu.

Izbor metode i sprovođenje kazne

Ukoliko u poslednji čas ne dođe do obustave od strane federalnog suda, poslednji sati 24-časovnog rasporeda države završiće se u svitanje kada nalog za pogubljenje bude sproveden do kraja.

Pogubljenje je zakazano za 10:00 časova po lokalnom vremenu u komori za pogubljenje u Maksimalno obezbeđenog zatvora Rajverbend.

Prema zakonu države Tenesi, osuđenicima za teška krivična dela sa smrtnam kaznom počinjena pre 1999. godine data je zakonska mogućnost izbora između električne stolice i smrtonosne injekcije.

Kako nije izabrala drugu opciju, Pajkova će biti pogubljena smrtonosnom injekcijom.

Medicinski protokol u komori: Ko će sve prisustvovati pogubljenju?

Kada bude sprovedena u sterilnu, osmougaonu komoru za pogubljenje, Pajkova će biti pričvršćena za institucionalna nosila teškim kožnim kaiševima za sputavanje. Intravenski tim će joj uvesti dve periferne linije u ruke, a zatim sprovesti cevi kroz zid komore do susedne prostorije za izvršioca.

Prema trenutnom protokolu države, niz smrtonosnih hemikalija - dizajniran da izazove duboki gubitak svesti, paralizuje dijafragmu i respiratorne mišiće, i na kraju zaustavi srce - ubrizgava se daljinski nakon što upravnik zatvora dobije konačno odobrenje od rukovodstva države.

Zvanični mediji, predstavnici države i članovi porodice Kolin Slemer posmatraće proceduru kroz jednosmerno staklo u susednoj galeriji za svedoke sve dok dežurni lekar zvanično ne proglasi smrt.