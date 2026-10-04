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Francuski zatvori, prema najnovijim podacima, imaju 90.020 zatvorenika, što je novi rekord, prema zvaničnoj statistici Ministarstva pravde Francuske.

Broj zatvorenika povećan je za 6,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj operativnih mesta 1. septembra iznosio 63.348, prenosi Figaro.

Broj dušeka na podu, zbog nedostatka kreveta, dostigao je 8.347, što je povećanje od 51 odsto u odnosu na lane.

Popunjenost zatvora dostigla je 176 odsto u istražnim zatvorima, gde se nalaze osobe osuđene na kratke kazne ili čekaju suđenje i stoga se pretpostavljaju nevinima.

Ukupna stopa prenaseljenosti iznosila je 142 odsto.

Ranije ove godine, Savet Evrope osudio je stanje u francuskim zatvorima, upozoravajući u izveštaju na rizik da postanu "ljudska skladišta".

Posebno su istaknuti prenaseljenost, nehigijenski uslovi i nasilje.

Ministarstvo pravde namerava da otvori dodatnih 3.000 mesta u modularnim zatvorima, koji se smatraju jeftinijim i bržim za izgradnju.

Prema podacima Saveta Evrope, u Francuskoj i Turskoj je najveća gužva u zatvorima, jer u je tim zemljama zatvorena 131 osoba na svakih 100 raspoloživih mesta.