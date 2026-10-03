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Vlasti Moldavijedanas su na razgovor pozvale ruskog ambasadora Olega Ozerova, nakon još jednog slučaja ulaska raketa i dronova iz susedne Ukrajine u njen vazdušni prostor.

Krajem septembra, Kišinjev je prijavio porast incidenata sa dronovima, što je dovelo do višekratnog zatvaranja vazdušnog prostora zemlje.

Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ruskog ambasadora, drugi put za nekoliko dana, i zatražilo od Moskve da spreči takve incidente, navodi se u saopštenju prenetom na društvenim mrežama.

Predsednica Moldavije Maja Sandu, koja se zalaže za evropske integracije, izjavila je da ovi incidenti pokazuju da rat koji Rusija vodi u Ukrajini "stiže i do Moldavije".

"Moskva ugrožava živote širom Evrope i mora biti zaustavljena", napisala je ona na platformi X.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Moldavija je do kraja septembra zabeležila 81 slučaj narušavanja vazdušnog prostora, uključujući rakete i dronove ruske i iranske proizvodnje, od čega 44 tokom ove godine.