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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je danas da će Ukrajina intenzivirati napade na ruske rafinerije naftekao odgovor na novu politiku Moskve da sprovodi vazdušne napade sa ciljem da primora stanovništvo da napusti Kijev i druge gradove, ali da neće da napada civile.

Zelenski je rekao da je ukrajinska obaveštajna služba došla do dokumenata koji pokazuju da je predsednik Rusije Vladimir Putin izdao "novu doktrinu" napada koja predviđa širi spektar civilnih ciljeva uoči predstojeće zime, prenosi Rojters.

"Videli smo dokumente i znamo da im je dozvoljeno da napadaju infrastrukturu, logistiku, puteve, škole, bolnice, kako bi izvršili pritisak na ljude da napuste prestonicu i druge gradove. To je cilj operacije", rekao je Zelenski.

On je ocenio da je promena politike posledica Putinove želje da ostavi utisak snage u trenutku kada ruske snage gube teren na važnom delu fronta i trpe veće gubitke.

Foto: AP Toby Melville, Printscreen X

Kremlj nije bio dostupan za komentar, međutim, u saopštenju u kojem je pozvalo strane državljane da napuste Kijev, rusko

Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da će Moskva nastaviti da sistematski napada ciljeve, kako je saopšteno, u znak odmazde za ukrajinske napade na Rusiju poslednjih meseci.

Zelenski je rekao da je u toku ukrajinska kontraofanziva pod kodnim nazivom "Vivaldi", tokom koje je oslobođeno oko 140 kvadratnih kilometara teritorije na istoku Donbasa, koji Rusija, prema sopstvenim navodima, mora u potpunosti da kontroliše kao uslov za bilo kakav mirovni sporazum.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa poslednjih nedelja pokušava da obnovi pregovore o okončanju četvorogodišnjeg sukoba, najkrvavijeg u Evropi od Drugog svetskog rata, navodi agencija.

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Tramp je prošlog meseca pozvao Ukrajinu da se uzdrži od napada na ruska naftna postrojenja, navodeći da oni doprinose rastu globalnih cena dizela.

Zelenski je, međutim, rekao da od Rusije nije dobio bilo kakve naznake da je Putin zainteresovan za mirovne pregovore ili razgovore o prekidu napada na energetsku infrastrukturu.

Dok su se u pozadini čule sirene za vazdušnu opasnost, Zelenski je rekao da je Kijev protekle nedelje bio izložen kontinuiranim napadima ruskih dronova i projektila na energetske i telekomunikacione objekte, kao i putnu i železničku infrastrukturu.

Rusija je prvi put napala mostove preko reke Dnjepar koji povezuju istočni i zapadni deo Kijeva.

Zelenski je rekao da će Ukrajina odgovoriti na promenu taktike Moskve, ali da neće da uzvrati napadima na civilnu infrastrukturu bez razlikovanja ciljeva.

"Moramo da odgovorimo na svaki način na koji možemo. Ako oni napadaju našu energetsku infrastrukturu, moramo da odgovorimo na njihovu energetsku infrastrukturu. Pre svega, rafinerije nafte - ono što njima donosi novac za ovaj rat. Ali mi, naravno, nećemo kao oni da napadamo civilne objekte", rekao je Zelenski.