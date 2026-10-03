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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je večeras da je operacija Vivaldi omogućila ponovo zauzimanje oko 125 do 140 kvadratnih kilometara u regionu Donbasa, području na istoku Ukrajine koje Rusija nastoji da stavi pod svoju potpunu kontrolu.

Zelenski je na društvenim mrežama opisao tu operaciju koja je još u toku na istoku Ukrajine kao veoma uspešnu.

Ukrajinski predsednik je dodao da su "ruski gubici porasli poslednjih meseci i sada dostižu 42.000 poginulih i ranjenih mesečno, u poređenju sa 30.000 do 32.000 na početku godine".

Ti podaci nisu potvrđeni iz nezavisnih izvora.