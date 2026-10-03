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Izraelske državne institucije unapred su dobile spisak članova posade i putnika leta kompanije "Flajdubai" na kojem je u sredu kopilot pokušao da preuzme kontrolu nad avionom i obori ga, objavio je danas izraelski list Harec pozivajući se na saopštenje Poreske uprave koja je za taj list potvrdila da je dobila spisak putnika i članova posade.

Prema zakonu koji je Kneset usvojio 2023. godine, avio-kompanije su dužne da Poreskoj upravi Izraela dostave sve podatke o putnicima i članovima posade 48 sati pre leta.

Podaci bi trebalo da obuhvataju puno ime i prezime i državljanstvo, što znači da je državljanstvo kopilota iz Omana trebalo da bude navedeno na spisku.

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Jedinica za proveru putnika osnovana je u okviru Poreske uprave, a spiskovi bi trebalo da budu prosleđivani i nadležnim službama Šin Beta, policije i Mosada radi provere.

Dva izvora iz sektora bezbednosti rekla su za Harec da odgovornost za proveru stranih avio-posada formalno leži na Ministarstvu saobraćaja, ali da to ministarstvo nema kapacitete za takvu vrstu provere.

"Ministarstvo saobraćaja nema obaveštajne kapacitete, oni postoje samo u Mosadu ili Šin Betu", naveli su izvori.
Izraelska bezbednosna služba Šin Bet saopštila je da je nadležna za bezbednost izraelskih avio-kompanija i bezbednosne smernice na aerodromu Ben Gurion, ali ne i za strane avio-kompanije.

Ministarstvo saobraćaja nije odgovorilo na pitanje Hareca da li je dobilo spisak članova posade i da li ga je proverilo.

Kurir.rs/Agencije

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