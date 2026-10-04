Umro je 1669. godine u Amsterdamu kao poznat i priznat slikar

Umro je 1669. godine u Amsterdamu kao poznat i priznat slikar

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Rembrant, holandski umetnik poznat po svom bogatom i raznovrsnom opusu, rođen je 15. jula 1606, a umro 4. oktobra 1669. godine.

Iza sebe je ostavio više od 2.000 crteža, bakroreza i slika. U njegovo vreme slikari su se često ograničavali na jedan stil umetničkog izražavanja, dok se Rembrant isticao svojom raznovrsnošću - bavio se portretima, pejzažima, biblijskim prikazima, mitologijom i mnogim drugim temama.

1/9 Vidi galeriju Rijksmuseum u Amsterdamu gde su izložena i Rembrantova dela Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP, KOEN VAN WEEL/ANP, JEROEN JUMELET/ANP

Mladi Rembrant u zlatnom dobu Holandije

Rođen je kao Rembrant Harmenson van Rajn u Lajdenu, malom gradu koji danas ima oko 100.000 stanovnika, ali je i tada važio za važno obrazovno središte Holandije. Njegov otac bio je mlinar, a majka ćerka pekara.

Otac je pripadao holandskoj protestantskoj crkvi, dok je majka bila katolkinja. Odrastajući u porodici različitih veroispovesti, ali i u Holandiji usred Tridesetogodišnjeg rata, Rembrant će religiozne motive često koristiti u svojim slikama.

Kao dete pohađao je lokalnu školu, a zatim upisao fakultet u Lajdenu. Tokom studija sve više se interesovao za umetnost i postao šegrt kod starijeg umetnika, sa kojim je proveo tri godine.

Kada je napunio 21 godinu, otvorio je sopstvenu radionicu u rodnom gradu i počeo da živi od svog umetničkog rada. Ubrzo je primio i prve učenike. Nekoliko godina kasnije upoznao ga je jedan od visokih državnih zvaničnika i angažovao da osmisli dela za prostorije suda u Hagu. Kasnije se preselio u Amsterdam i počeo da se bavi portretima.

Tamo je upoznao i svoju buduću suprugu Saskiju van Ojlenburg, koja je, za razliku od njega, bila plemićkog porekla. Par je srećno živeo u Amsterdamu, a Rembrant je brzo postao cenjen i poznat slikar u gradu, pa su živeli prilično dobro.

Finansijski i privatni problemi

Međutim, Rembrant će veći deo svog odraslog života provesti u finansijskim problemima. Nevolje su počele nakon smrti Saskije 1642. godine. Rembrant je ostao sam sa jednogodišnjim sinom Titom, jedinim detetom njega i Saskije koje je preživelo rane godine.

1/4 Vidi galeriju Noćna straža - Rembrant Foto: Remko de Waal / AFP / Profimedia

Angažovao je udovicu da se brine o njegovom sinu dok je on prodavao umetnička dela, a u međuvremenu je stupio s njom u ljubavnu vezu. Nekoliko godina kasnije veza se završila, a udovica je tužila Rembranta i tražila novčanu nadoknadu.

Svoje finansijske krize više puta je rešavao pozajmljivanjem novca. Istoričari navode da je u probleme upadao zbog neprofitabilnih poslova, ali i zbog skupog načina života koji nije mogao da održava u periodima kada je manje zarađivao od prodaje slika.

Njegov najveći finansijski slom dogodio se nakon smrti Saskije, kada je manje radio i suočavao se sa nizom troškova povezanih sa njenom smrću.

Umro je 1669. godine u Amsterdamu kao poznat i priznat umetnik. Njegovi učenici isticali su njegovu sposobnost da izađe iz okvira i koristi tehnike koje ranije nisu viđali. Rembrant se takođe mnogo igrao senčenjem kako bi stvarao jedinstvena dela.