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Krista Pajk, koja je osuđena na smrt zbog svirepog ubistva, pokušala je da počini još jedno ubistvo dok je služila kaznu zatvora.

Ona se i dalje nalazi u bolnici nakon što je preživela dve doze smrtonosne injekcije, a proglašena je krivom i za pokušaj ubistva 2001. godine. Ova 50-godišnjakinja sada ne može sama da diše posle neuspešnog pokušaja pogubljenja pre nekoliko dana.

Da je izvršenje kazne bilo uspešno, Pajk bi bila prva žena u Tenesiju pogubljena za više od 200 godina. Ona je 1996. godine osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer.

Zločin je počinila sa tadašnjim dečkom, tvrdeći da je Slemer pokušavala da joj preotme dečka. Telo ubijene devojke, unakaženo i sa urezanim satanističkim pentagramima, u početku je čak bilo zamenjeno za telo životinje.

Pajk nikada nije negirala da je ubila Slemer, ali je za sebe rekla da je bila "mentalno bolesna 18-godišnja devojka". Od presude 1996. godine nalazila se na odeljenju za osuđenike na smrt u zatvorskom centru Debra K. Džonson u Nešvilu.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Pokušala da ubije zatvorenicu pertlom

Dok je bila u zatvoru, 2001. godine pokušala je da ubije drugu zatvorenicu, Patriciju Džons, tako što ju je davila pertlom. Za pokušaj ubistva prvog stepena osuđena je 2004. godine.

Pet godina kasnije, dvojica muškaraca uhapšena su zbog plana da pomognu Pajk da pobegne iz zatvora.

- Osujetili smo plan još u začetku. Bilo bi gotovo nemoguće da se sprovede - rekla je tada Kristin Helm, portparolka nadležnog biroa.

Bivši zatvorski čuvar Džastin Heflin optužen je zbog svoje uloge u planiranju njenog bekstva, dok je optužen i njen tadašnji dečko Donald Kohut.

Advokati tražili da joj se kazna preinači

Poslednjih nedelja advokati Kriste Pajkpokušavali su da spreče njeno pogubljenje, tvrdeći da se njen zločin ne može posmatrati odvojeno od traumatičnog detinjstva.

Njen pravni tim ranije je podneo zahtev guverneru da joj smrtnu kaznu preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

U zahtevu su ukazali na dokaze da je njena majka tokom trudnoće obilno konzumirala alkohol, što je, kako tvrde, moglo da utiče na razvoj mozga i kontrolu impulsa kod deteta.

U zahtevu za pomilovanje dokumentovani su nasilje, zanemarivanje i seksualno zlostavljanje tokom njenog detinjstva, uključujući silovanja kada je imala 11 i 17 godina. Njeni advokati tvrde da današnja Krista Pajk nije ista osoba kao nestabilna tinejdžerka iz 1995. godine.

- Vremenom i uz lečenje, Krista je postala promišljena žena koja duboko žali zbog svog zločina - naveli su nedavno.

Posle neuspešnog pogubljenja sada se postavljaju ozbiljna pravna pitanja o tome da li država Tenesi uopšte može ponovo da pokuša da je pogubi.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

U kritičnom stanju posle neuspešnog pogubljenja

Pajk je od četvrtka uveče i dalje u "kritičnom stanju", intubirana, priključena na respirator i bez svesti, navodi se u sudskom podnesku. Bolničko osoblje ulaže napore da joj spase život i izbaci otrov iz organizma.

Njene ruke su i dalje opečene, prekrivene plikovima i otečene, nakon što su njeni advokati naveli da je tokom pokušaja pogubljenja ubodena najmanje sedam puta.

Njeni advokati su još nekoliko meseci pre izvršenja kazne upozoravali na probleme sa smrtonosnom injekcijom, navodeći da Pajk ima sitne vene i poremećaj krvi koji bi mogao da oteža postavljanje intravenske linije. Šta će se dalje dogoditi i dalje nije jasno.

Dr Džoel Zivot, medicinski savetnik njenog pravnog tima, rekao je za "San" da postoje situacije u kojima zdravstveno stanje zatvorenika postane toliko loše da više nije moguće izvršiti smrtnu kaznu.

- Ako se njeno zdravstveno stanje nikada ne popravi do nivoa na kojem bi ponovo bilo moguće njeno pogubljenje, onda možda neće biti ponovnog pokušaja - rekao je Zivot.

Međutim, ukoliko se dovoljno oporavi, postoji mogućnost da bi država mogla da pokuša drugo pogubljenje, dodao je on.

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