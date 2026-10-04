Dve osobe poginule, a jedna teško povređena nakon što je na lovce pucao „nepoznati napadač” u šumi u Norveškoj

Slušaj vest

Norveška policija je oko 8 časova u nedelju ujutru dobila prijavu o pucnjavi u šumi istočno od Haldena. Dve osobe su ubijene na mestu napada, dok je treća osoba teško ranjena i helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Ubijeni su otac i sin.

Pokrenuta je velika potraga za napadačem, a policija je u akciju uključila dronove i pse tragače. Samo sat i po nakon pucnjave policija je obustavila potragu i potvrdila da je uhapšen 20-godišnji muškarac.

Prema navodima svedoka, nekoliko ljudi uspelo je da savlada osumnjičenog i zadrži ga do dolaska policije.

1/2 Vidi galeriju Pucnjava na lovce u šumi u Norveškoj, dvoje mrtvih, jedna osoba ranjena Foto: Christoffer Andersen / AFP / Profimedia

Napadnuta grupa lovaca

Menadžer za vanredne situacije Vilhelm Bjolset rekao je da je u trenutku pucnjave bilo najmanje deset ljudi. Grupa se okupila kako bi rasporedila stražarska mesta kada je na njih otvorena vatra.

Prema navodima norveških medija, osumnjičeni je nakon toga nastavio da traži druge žrtve. Policija sada pokušava da utvrdi da li je napadač bio povezan sa žrtvama, kao i koji je bio motiv napada.

- Sprovodimo tehničku istragu na mestu događaja i razgovaraćemo sa nekoliko osoba - navela je policija u saopštenju.

Stanovnik iz okolnog područja rekao je da je čuo nekoliko pucnjeva u šumi.

- Čuo sam dva pucnja. Spavao sam i probudili su me pucnji, tako da ih je verovatno bilo više - rekao je on.

Kako je dodao, u početku je pretpostavio da se pucnji čuju zbog lova na losove. Na mestu događaja i dalje se nalaze dva policijska helikoptera, helikopter hitne pomoći i spasilački helikopter.

Formiran krizni tim

Krizni tim je formiran kako bi pomogao nadležnima da sagledaju situaciju i pruže podršku pogođenima. Gradonačelnik Haldena, Fredrik Holm izrazio je saučešće porodicama žrtava.

- Ovo je veoma ozbiljan i tragičan incident koji je teško pogodio više ljudi. Naše misli su sa porodicama - rekao je vršilac dužnosti šefa policije Vibeke Šojen. Policija je upozorila građane da ne puštaju pse u okolini mesta događaja.