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Reč je o šifrovanom izveštaju o rasporedu jedinica koji je po Napoleonovom naređenju prosleđen francuskom generalu Ogistu de Marmonu.

Inženjer je uz pomoć veštačke inteligencije dešifrovao vojnu šifru iz Napoleonovog doba koja je ostala nerešena više od dva veka, i to za samo šest sati, prenose agencije. Veštačka inteligencija je prvi put posle više od 200 godina dešifrovala pismo napisano po naređenju Napoleona Bonaparte. Pismo nije lično napisao Napoleon, već potiče iz štaba vicekralja Italije Ežena de Boarnea.

Inženjer kompanije za sajber bezbednost SentinelOne, Karter Čerč, objavio je na društvenim mrežama da je model GPT-6 Astra kompanije OpenAI dešifrovao šifrovano pismo iz 1809. godine poslato generalu Marmonu. Model veštačke inteligencije transkribovao je sadržaj sa slike i razbio šifru za približno šest sati, rekao je Čerč.

Kako je veštačka inteligencija dešifrovala Napoleonovo pismo?

"Astra je sliku dimenzija 1.202 puta 1.836 piksela podelila na redove, pročitala znakove, utvrdila koji od 175 ručno nacrtanih simbola predstavljaju isti znak napisan na različite načine i tek tada počela da razbija šifru", napisao je Čerč na svom blogu.

Nekoliko istraživača tokom prethodnih decenija pokušavalo je da rekonstruiše sadržaj dokumenta, ali niko nije objavio da ga je u potpunosti dešifrovao.

Astra je u tome uspela, uključujući transkripciju sadržaja sa slike, analizu homofonske supstitucione šifre, pisanje koda i poređenje sa istorijskim zapisima. Dešifrovani tekst otkrio je položaje bavarskih, poljskih i francuskih snaga, prenosi Euronews.

Godine 1809. Evropa se približavala novom ratu. Austrija se pripremala za sukob sa Francuskom, dok je veliki deo francuskih snaga i dalje bio angažovan u Španiji. General Marmon, koji je komandovao francuskim jedinicama u Dalmaciji, bio je u opasnosti da ostane izolovan ukoliko Austrija pokrene napad.

Napoleon je 16. marta naredio Eženu da obavesti Marmona o položajima glavnih francuskih i savezničkih snaga, uz napomenu da poruka mora biti "napisana šifrom" i da je mora preneti pouzdani oficir.

Šta je pisalo u Napoleonovoj šifrovanoj poruci?

"Rusi marširaju protiv Austrije, a vojska Furlanije danas broji 80.000 ljudi", navodi se u dokumentu.

"Dodajte tome dalmatinski korpus, ne računajući rezerve koje se organizuju svuda u pozadini, i videćete da će Austrija biti napadnuta istovremeno sa svih strana. Ona stoga srlja u svoju propast. Kada primite naređenje za marš, ne smete dozvoliti da vas zastraši nekoliko vojnika ili okupljena masa."

Koristeći dešifrovane podatke o broju vojnika, dužnostima oficira i položajima jedinica, Čerč je ponovo datirao dokument na kraj marta 1809. godine, približno dve nedelje pre nego što su austrijske snage pokrenule ofanzivu.

Čerč je 18. septembra objavio kompletan istraživački rad, uključujući transkripciju, tabele šifara i skripte koje drugim istraživačima omogućavaju da reprodukuju njegove rezultate.