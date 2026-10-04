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U nedelju je španska Civilna zaštita poslala novo Es-Alert upozorenje stanovnicima pet katalonskih okruga, podsećajući ih na ograničenja kretanja, nakon što je Barselona zabeležila najkišniji dan u najmanje poslednjih 20 godina, a reka Besos premašila prag opasnosti.

Dve osobe su poginule, dok se za još jednom traga nakon što su obilne padavine i poplave pogodile Kataloniju na severoistoku Španije, saopštile su vlasti u nedelju.

Predsednik katalonske regionalne vlade Salvador Ilja potvrdio je u nedelju smrt druge osobe u objavi na društvenim mrežama.

Vatrogasci su saopštili da je nestalu osobu odnela bujica u Pineda de Maru, gradu severno od Barselone.

Katalonska Civilna zaštita poslala je u nedelju novo Es-Alert upozorenje na mobilne telefone stanovnika oblasti Valjes Orijental, Maresme, La Selva, Baš Emporda i Žirones.

U poruci se građani pozivaju da poštuju ograničenja kretanja dok traju obilne padavine. Stanovnicima pogođenih područja savetovano je da izbegavaju sva putovanja koja nisu neophodna.

U subotu u 16.48 časova još jedno Es-Alert upozorenje poslato je stanovnicima 20 katalonskih okruga, uz preporuku da se od 20 časova obustave sve aktivnosti i putovanja. U upozorenju je navedeno da bi ekstremni vremenski uslovi mogli da potraju do 14 časova u nedelju.

Obilna kiša pada od subote oko podneva duž dela katalonske obale, koja je i dalje pod vanrednim upozorenjem zbog formiranja mezoskalnog konvektivnog sistema iznad Sredozemnog mora.

Do ponoći u nedelju na području Barselonesa palo je između 100 i 200 litara kiše po kvadratnom metru. Meteokat je zabeležio 190,8 litara u četvrti Raval, 170,3 litra u Univerzitetskoj zoni na Aveniji Dijagonal, što je najveća količina u poslednjih 18 godina, kao i 152 litra u okolini Muzeja Badalone, najviše u poslednjoj 21 godini.

U Ravalu je za samo jedan minut palo 3,4 litra kiše po kvadratnom metru, a za svega pola sata čak 36,1 litar. Prema podacima Meteokata, ukupna količina bila je gotovo dvostruko veća od 95,4 litra zabeležena u toj četvrti 24. marta 2017. godine.

Agencija je saopštila da su se obilne i pljuskovite padavine nastavile i tokom ranih jutarnjih sati u nedelju, dok su se kišni pojasevi polako pomerali prema severu Katalonije.

"Pred nama su još sati nevremena", upozorio je Meteokat na društvenim mrežama, dodajući da će ukupna količina padavina biti izuzetna i po obimu i po veličini pogođenog područja.

Predsednik Vlade Katalonije Salvador Ilja pozvao je građane "da ne spuštaju gard". Govorio je o "komplikovanoj noći" i vremenskoj nepogodi koja "još nije završena".

Reke prete izlivanjem, ljudi zarobljeni u automobilima

Katalonska agencija za vode saopštila je da je završni deo toka reke Besos premašio prag opasnosti i da postoji neposredan rizik od poplava.

U tri sata ujutru protok reke kod Santa Koloma de Grameneta iznosio je 520 kubnih metara u sekundi, zbog čega je izdato upozorenje na hidrološku opasnost.

Do tri sata ujutru katalonska vatrogasna služba primila je 682 poziva, uglavnom zbog poplava, a do tada nisu zabeleženi incidenti sa teško povređenim osobama. Vatrogasci Barselone primili su ukupno 910 poziva i do 7.20 časova izveli 145 intervencija povezanih sa nevremenom.

U 5.10 časova vatrogasci su pozvani u Granoljers zbog snažnog pljuska i naglog porasta vodostaja bujičnih tokova.

Spasioci su radili na izvlačenju nekoliko ljudi zarobljenih u automobilima na prilazima poplavljenom kružnom toku, dok su se pojedini popeli na krovove svojih vozila čekajući pomoć.

Obilne padavine pogodile i Baskiju

Oluja je u subotu pogodila i sever Španije. Centar za vanredne situacije Baskije zabeležio je do 20.30 časova ukupno 150 incidenata povezanih sa kišom u provinciji Biskaja, od kojih čak 137 u Bilbau.

Poplavljene su ulice i putevi, a u pojedinim delovima Starog grada voda je dostizala visinu do kolena. Nekoliko stanovnika nije moglo da uđe u svoje domove, dok su pojedini vlasnici lokala postavljali drvene prepreke kako bi sprečili prodor vode.

Saobraćaj kroz tunele La Avansada u Lejoi bio je obustavljen, a slični problemi prijavljeni su u Gečou, Basauriju, Laudiu, Galdakau, Sestau i Erandiju.