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Jemenska vlada koju podržava Saudijska Arabija pokrenula je veliku vojnu ofanzivu sa ciljem da povrati sve teritorije pod kontrolom proiranskih Huta, nakon njihovog munjevitog napredovanja i zauzimanja strateškog moreuza Bab el Mandeb.

Vladine oružane snage nastaviće ofanzivu "sve dok zemlja ne bude oslobođena iz kandži terorističke milicije", rekao je jemenski predsednik Rašad al-Alimi u televizijskom obraćanju. Vojni portparol je potom pozvao Hute da polože oružje.

Huti, zvanično poznati kao Ansar Alah, od 2014. kontrolišu glavni grad Jemena Sanu i ogromne delove severozapada zemlje, gde živi većina stanovništva. Tokom prethodnih godina izdržali su niz napada Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i njihovih zapadnih saveznika, dok su uz pomoć Irana modernizovali svoje naoružanje.

Pokret je prošlog meseca pokrenuo iznenadnu ofanzivu tokom koje je za svega nekoliko nedelja zauzeo strateški moreuz Bab el Mandeb i oko 150 kilometara obale Crvenog mora, čime su Huti stekli novu polugu pritiska nad važnom međunarodnom pomorskom rutom.

Njihovo napredovanje otvorilo je i novi front u širem američko-izraelskom ratu protiv Irana, koji je počeo u februaru. Među odgovorima Teherana bilo je i gušenje transporta nafte kroz Ormuski moreuz, na drugoj strani Arapskog poluostrva.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Huti tvrde da su balističkim raketama i dronovima napali Saudijsku Arabiju

Dok je jemenska vlada, poznata kao Predsednički savet rukovodstva, objavljivala početak ofanzive, Huti su saopštili da su balističkim raketama i dronovima gađali objekte kompanije Saudi Aramko u Rijadu i oblasti Hurais u Saudijskoj Arabiji.

Tvrdili su da su napadi izazvali velike požare i da predstavljaju odgovor na, kako su naveli, 50 vazdušnih i raketnih udara koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na Jemen tokom prethodnih 12 sati.

Saudijska Arabija nije odmah potvrdila ove navode.

Al-Alimi je rekao da je odluka o pokretanju kontraofanzive doneta nakon što su iscrpljene sve mogućnosti za deeskalaciju sukoba.

Zahvalio je Saudijskoj Arabiji na podršci i pozvao regionalne saveznike Jemena i međunarodne partnere da podrže snage i institucije Predsedničkog saveta rukovodstva.

Regionalni i zapadni zvaničnici ranije ove nedelje rekli su Rojtersu da Saudijska Arabija i njeni jemenski saveznici planiraju napad na Hute, pri čemu bi Saudijci predvodili vazdušne operacije, dok bi se jemenske snage borile na kopnu.

Otvoren novi front u širem ratu na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države već pružaju obaveštajne podatke kao podršku saudijskim operacijama u Jemenu, dok pojedine regionalne i evropske zemlje Rijadu uglavnom pružaju vojnu pomoć odbrambenog karaktera, reklo je Rojtersu šest osoba upoznatih sa saudijskim pripremama.

Američki rat protiv Irana desetkovao je deo iranskog vojnog i političkog rukovodstva, ali je istovremeno uvukao Vašington u novi sukob na Bliskom istoku i iscrpeo zalihe ključne vojne opreme.

Jemen je već godinama zahvaćen sukobom u kojem učestvuje veliki broj lokalnih oružanih grupa i frakcija iza kojih stoje različiti regionalni i međunarodni akteri.

Nakon narodnog ustanka 2011. godine, koji je bio deo Arapskog proleća, Huti, oružani pokret zaidskih šiita, zauzeli su Sanu.

Predsednički savet rukovodstva, koji podržava Saudijska Arabija i priznaju Ujedinjene nacije, od preuzimanja Sane od strane Huta kontroliše jug i istok zemlje, sa sedištem u Adenu, nekadašnjoj prestonici Južnog Jemena.

Saudijska Arabija uključila se u građanski rat u Jemenu 2015. godine na čelu arapske koalicije koja je podržavala međunarodno priznate vlasti, ali nije uspela da porazi Hute.

Primirje koje su zaraćene strane postigle 2022. uglavnom se održalo sve do ove godine, kada su Huti počeli da izvode raketne i napade dronovima na saudijske brodove i naftnu infrastrukturu, u okviru širenja sukoba povezanog sa ratom protiv Irana.

Huti drže inicijativu i napreduju prema strateškom Taizu

Huti su zadržali inicijativu na terenu otkako su tokom munjevite ofanzive prošlog meseca preuzeli kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, dok su se vladine snage povlačile.

Bab el Mandeb predstavlja južni izlaz iz Crvenog mora i nalazi se na ključnoj pomorskoj ruti između Sredozemlja i Azije. Njegov značaj dodatno je porastao ove godine kao alternative Ormuskom moreuzu.

Tokom poslednjih 48 sati Huti su ostvarili nove dobitke u borbama protiv vladinih i lokalnih snaga na strateškim uzvišenjima u blizini jemenskog grada Taiza, rekli su vojni izvori.

Napreduju prema poslednjem putu koji povezuje Taiz sa Adenom na južnoj obali.

Ukoliko bi Huti preuzeli kontrolu nad putem Taiz-Aden, grad bi se praktično našao pod opsadom. Taiz je treći najveći grad u Jemenu, u njemu žive stotine hiljada civila, a raspoređene su i hiljade pripadnika vladinih snaga.

Grad nije važan samo zbog svog strateškog položaja. Al-Alimi potiče iz tog regiona, a eventualna opsada Taiza dodatno bi pogoršala ionako katastrofalnu humanitarnu situaciju u zemlji.