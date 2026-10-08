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Novi talas sukoba između Moskve i Kijeva mogao bi dodatno da zakomplikuje predstojeću zimu u Ukrajini. Volodimir Zelenski tvrdi da ukrajinske službe raspolažu dokumentima koji ukazuju na pripremu nove ruske strategije i proširenje liste ciljeva, dok iz Kijeva istovremeno stižu najave intenzivnijih udara na ruske rafinerije i energetsku infrastrukturu.

Moskva, sa druge strane, poručuje da će na ukrajinske napade odgovarati sopstvenim udarima. Mogu li uzajamni udari na infrastrukturu dodatno da podignu uloge i kakve bi posledice po stanovništvo i dalji tok sukoba mogla da donese nova sezona intenzivnih napada, za jutarnji program Kurir televizije govori spoljnopolitički analitičar Branimir Đokić.

Đokić je rekao da će ova zima biti komplikovana za obe strane, ali da Rusija pravi novu strategiju za uspostavljanje dominacije na terenu, ali i poziciju za eventualne pregovore.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

- Sve govori da će predstojeća zima biti veoma teška za Ukrajince, ali i Ruse. Rusija mobiliše, prema nekim informacijama, dodatne snage, a radi se o stotinama hiljada novih regrutera. Pripremaju se za oštro bombardovanje Ukrajine tokom zime, a pre svega, na energetske infrastrukture kako bi slomili volju Ukrajinaca i naterali ih na kompromis ili poraz.

To može da bude zavidna pregovaračka pozicija, jer su navodno pregovori u toku, pa se povećava ulog kako bi druga strana pristala na ustupke. Međutim, najverovatnije nećemo da vidimo mir na ovu jesen, već će biti jedna izuzetno teška zima - rekao je Đokić.

Foto: Kurir Televizija

Ipak, Ukrajina neće skrštenih ruku čekati napade na svoju infrastrukturu, već i ona namerava da agresivnije i smelije zadire unutar Rusije, pa da kroz vojne napade poremeti toplane i energetske sisteme za grejanje stanovnika Rusije.

- Sa druge strane se i Ukrajinci spremaju za ovu zimu, a ovo je prva zima u kojoj će moći znatno jače da udaraju po samoj Rusiji, a ako se uništavaju toplane i energetski sistemi u Ukrajini, isto će se to dešavati i u većim gradovima Rusije. Neće više gađati samo rafinerije, već i toplane unutar Moskve.

Kada građani ostanu bez grejanja ili struje usred zime, to znatno utiče na javno mnjenje u Rusiji. Putina upravo najviše brine javno mnjenje u takvim gradovima, njega ne zanima ostatak Rusije. Vrlo verovatno ćemo imati gađanje tokom cele zime i uništavanja civilne infrastrukture - tvrdi Đokić.

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