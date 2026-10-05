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Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj, odnosno 10 do 13 odsto od ukupnog broja, danas će biti potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika koji traju već dve nedelje, a koji su eskalirali u nasilje u poslednjih nedelju dana.

Prema podacima Ministarstva nacionalnog obrazovanja do kojih je došao BFMTV, od početka dana u 413 ustanova zabeležene su ili se i dalje odvijaju akcije i blokade.

Prema navodima ministarstva, ova brojka u odnosu na prethodne dane pokazuje pad: u petak je u isto vreme bilo pogođeno 564 ustanove (pad od 27%), a u četvrtak 610 (pad od 32%).

- Čak 40% jutros pogođenih škola do sada nije učestvovalo u protestima, što ukazuje na pokušaj spoljnih faktora da prošire pokret. Ako izuzmemo te novoobuhvaćene ustanove, stvarni pad iznosi 43% - dodaju iz ministarstva.

1/8 Vidi galeriju Nastavljaju se protesti u Fracnuskoj Foto: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia, Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Kako bi ublažio nezadovoljstvo mladih i pronašao izlaz iz krize, premijer Francuske Sebastijan Lekornu obratio se resornim ministrima obrazovanja, zdravlja i unutrašnjih poslova putem poruke na društvenoj mreži Iks (X). Poverio im je plan sa pet ključnih prioriteta i zatražio da konkretne odluke budu donešene pre kraja meseca.

Prema premijerovim rečima, ove inicijative proistekle su iz predloga srednjoškolskih saveta i dijaloga sa onima koji su spremni na saradnju. Njihov cilj je da se napravi dodatan korak ka rešavanju problema sa kojima se svakodnevno suočavaju učenici i prosvetni radnici.

Izbio požar na ulazu škole "Voklen" u Parizu

Srednja škola "Voklen" u Parizu, specijalizovana za hemijsku struku, bila je poprište ozbiljnog incidenta kada su demonstranti podmetnuli požar na samom ulazu u objekat, prethodno štakama razbijajući stakla na vratima.

Zbog požara na vratima, oko stotinu učenika ostalo je nakratko zarobljeno unutar zgrade.

Zaposleni u školi prvi su priskočili u pomoć i aparatima za gašenje požara obuzdavali vatru do dolaska hitnih službi. Prema izveštaju ekipe televizije BFMTV koja se nalazila u zgradi, situacija je dodatno eskalirala kada su demonstranti napali vatrogasce vatrometima dok su gasili požar.

Učenici su ubrzo bezbedno evakuisani.

Direktorka škole: Napad izvela dobro organizovana i maskirana grupa od desetak mladića u crnom

Kerol Zerbib, direktorka pariske srednje škole "Voklen", detaljno je opisala izliv nasilja kojem su bili izloženi učenici i zaposleni, ističući da kao predstavnik države svesno nosi rizik da ustanova postane meta.

Prema njenim rečima, napad je izvela dobro organizovana i maskirana grupa od desetak mladića u crnom, koja je u tri brza i sinhronizovana naleta napala sam ulaz u zgradu.

- Odmah smo shvatili da sa njima nema razgovora i da nisu došli da pregovaraju. Bilo je to izuzetno brzo i nasilno delovanje tima koji je detaljno isplanirao svoj napad - navela je direktorka za televiziju BFMTV.

Ona je dodala da su učenici i nastavnici pretrpeli velik strah zbog silovitih udaraca o vrata, izbijanja požara i jakog mirisa zapaljive tečnosti. Ipak, zahvaljujući dobroj i stalnoj koordinaciji sa policijskom stanicom 13. arondismana, preduzete su sve neophodne mere kako bi se garantovala bezbednost, pa je zgrada ubrzo potpuno i bezbedno evakuisana.

Direktorka je rekla za BFMTV da je "donela odluku da obustavi nastavu".

Kerol Zerbib smatra da "bezbednosni uslovi nisu na mestu da bi studenti i osoblje mogli mirno da rade"

- Ne znam šta će se desiti sutra, videćemo iz sata u sat - uverava ona.

Policija prijavila napade Molotovljevim koktelima

U međuvremenu, u saopštenju koje je video BFMTV i objavljeno na X, prefektura Mert i Mozel navodi da je "skoro hiljadu srednjoškolaca okupljeno ispred nekoliko objekata u departmanu", okupljajući "više od stotinu policajaca" u blizini "dotičnih lokacija".

- Iako u ovoj fazi nije bilo povređenih, policija je prijavila požare koji su uključivali vatromet i Molotovljeve koktele - navodi se u saopštenju.

Nastavnik u petak poliven benzinom, produžen pritvor šestnaestogodišnjem maloletniku

Nastavnik u La Sijoti poliven je benzinom u petak. Podnoseći prijavu, on je za BFMTV izjavio da ima "samo želju da dobije objašnjenje i da sa tim učenikom razume šta ga je navelo na takav čin".

Maloletnik star 16 godina, inače učenik Srednje škole "Mediteran", priveden je i stavljen u pritvor juče rano ujutru. Iz tužilaštva je za BFMTV potvrđeno da mu je pritvor jutros produžen.

Nema reakcije na francuski suzavac Samo godinu dana ranije, dok su ulice u Srbiji bile poprište policijskih intervencija tokom protesta, međunarodna zajednica reagovala je saopštenjima o "zabrinutosti za bezbednost građana", "prekomernoj upotrebi sile" i "oštrom kršenju prava na mirno okupljanje".

Danas, kada na ulice Francuske polete policijski suzavci, a helikopteri nadleću proteste i hapse se đaci ispred škola, vlada zaglušujuća tišina.

Izgleda da francuski suzavac deluje demokratski i lekovito, dok je reakcija organa reda u Francuskoj tek "puka zaštita javnog poretka".

Zabrinjavajući bilans sukoba i nasilja

Mobilizacija nezadovoljnih francuskih srednjoškolaca, započeta prošle nedelje, donosi zabrinjavajući bilans sukoba i nasilja:

5.000 osoba privedeno od početka protesta, pri čemu oko 85% privedenih u regionu Il de Frans čine maloletnici.

Prema rečima ministra Eduara Žefreja, 24 školske ustanove su zapaljene ili opljačkane, dok je 78 zaposlenih u prosveti povređeno, uglavnom u incidentima koje su izazvale osobe izvan samih škola.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Povređeni učenici i policajci: Ministarstvo obrazovanja navodi da je od početka pokreta povređeno 170 učenika. S druge strane, u često veoma nasilnim okršajima stradalo je i 600 policajaca i žandarma.