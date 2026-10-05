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Estonija trajno premešta trupe bliže granici sa Rusijom, a ova baltička članica EU i NATO nabavlja i oružje kojim bi mogla da pogodi duboko unutar teritorije njenog ogromnog suseda.

Zvaničnici zemlje koja se nalazi na prvoj fronta u potencijalnom sukobu NATO i Rusije izjavili su to za Fajnenšel tajms (FT), navodeći da se Estonija priprema za moguću agresiju koju bi Rusija izvela van Ukrajine.

Navodi se da šefovi estonskog vojnog i obaveštajnog sektora ne misle da Moskva želi potpuni rat sa NATO, barem ne u naredne dve godine, ali veruju da se njihov ratoborni sused priprema za potencijalni budući sukob sa malom baltičkom nacijom.

Zvaničnici se plaše oportunističkog kockanja Kremlja, poput manjeg upada osmišljenog da testira Član 5 NATO o međusobnoj odbrani, a kažu da ni oni ni Alijansa ne mogu u ovom trenutku da ozbiljno odbace takav scenario.

"Pobeđivati od prvih bitaka"

Ovo je podstaklo zemlju, koja nema sopstvene vazduhoplovne snage i zavisi od NATO kada je u pitanju obezbeđivanje estonskog neba, da pređe na strategiju "aktivne odbrane".

- Moramo početi od granice i pobeđivati od prvih bitaka - kazao je pukovnik Tarmo Kundla, komandant estonske Prve brigade, glavnih borbenih snaga te zemlje.

Estonska vojska Foto: Estonian Defence Forces

U okviru nove strategije, njegova jedinica će se trajno premestiti iz Tape u Jihvi, na samo 50 kilometara od ruske granice, gde se trenutno grade novi prostrani objekti za smeštaj vojnika.

- Odvraćanje ne funkcioniše. Kritični period za rešavanje tog problema, za sve nas u baltičkim državama, jeste u narednih godinu dana do četiri godine - rekao je visoki zvaničnik estonske vojne obaveštajne službe.

Oglasilo se i Ministarstvo odbrane Estonije.

- Kredibilno odvraćanje zahteva od nas da agresiju protiv nas učinimo nezamislivom. Naš cilj je jasan: da držimo neprijatelja i razaranja rata podalje od estonske teritorije - poručeno je iz ministarstva.

FT podseća da ruski državni mediji redovno prikazuju Estoniju kao neprijateljsku, "rusofobičnu" zemlju koja namerava da uvuče Moskvu u direktan sukob sa NATO.

Kremlj je pretio Estoniji, uključujući i upotrebu nuklearnih bojevih glava, ako Talin ikada odluči da rasporedi nuklearno oružje NATO na svojoj teritoriji.

Šta je estonska "aktivna odbrana"?

Estonska vlada je u maju uvela termin "aktivna odbrana" u svoj Koncept nacionalne bezbednosti.

Estonski vojnik Foto: Estonian Defence Forces

Od je tada, mala, dobro obučena vojska te zemlje započela tihu, ali radikalnu reorganizaciju.

Iz Tape, glavne vojne baze u Estoniji, elitne trupe se sada trajno premeštaju na položaje dalje ka istoku, bliže ruskoj granici.

Pored nove baze u Jihviju, baza za do 1.000 vojnika se takođe gradi u samom pograničnom gradu Narvi, koji je potencijalna meta Rusije.

U toj bazi trebalo bi da bude trajno smešteno 200 vojnika, ali ima prostor za još 800 njih u slučaju izbijanja krize.

Kako Estonija povećava vojne izdatke – oni su se ove godine povećali za 42 procenta na 2,4 milijarde evra ili 5,4 odsto BDP – ona takođe menja vrstu naoružanja koje kupuje.

Stižu Himars i južnokrejske rakete

U prošloj godini, Estonija je potpisala ugovore za nabavku devet američkih platformi za višecevne raketne bacače (MRLS) Himars, uključujući balističke rakete M57 dometa do 300 kilometara, kao i devet južnokorejskih MRLS Čunmu sličnog dometa.

Himars Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Neimeovani viši oficir stacioniran u Tapi naglasio je da je Sankt Peterburg, inače rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina, udaljen odatle 260 kilometara.

- U procesu smo promene svega. Realnost je da je (estonsko planiranje odbrane zemlje) bilo isto poslednjih 10 godina. Ali Rusija već planira da udvostruči svoje snage sa druge strane naše granice - rekao je zvaničnik zadužen za vojnu politiku u estonskom Ministarstvu odbrane.

Odustali od gerilskog rata u močvari

U deceniji nakon ruske invazije na Krim 2014. godine, estonski vojni planeri su razvili odbrambenu doktrinu oblikovanu istorijom i geografijom njihove zemlje.

Prema ovom pristupu, ako bi Rusija izvršila invaziju, regruti iz cele zemlje bi se brzo mobilisali i sproveli visoko taktičku, ali praktično gerilsku odbranu, koristeći duboko poznavanje svog močvarnog, šumovitog predela kako bi iz zasede napadali ruske snage i izazivali velike gubitke u ljudstvu Moskvi dok NATO konjica ne stigne.

Ali, posmatrajući ono što je Rusija uradila u Ukrajini, estonski vojni komandanti su došli do zaključka da takav plan ne bi funkcionisao.

Oni su sada uvereni da "Kremlj ne mari za žrtve".

Estonija je takođe primetila da kada ruska vojska jednom zauzme neku teritoriju, neće je predati, već će se boriti da je zadrži čak i nakon što sve na njoj bude uništeno.

Za zemlju od samo 1,3 miliona stanovnika i 45.000 kvadratnih kilometara, ovo je bio uznemirujući zaključak.

Svega 4.200 vojnika u stalnom sastavu

Iako Estonija ima obučenu rezervne vojne snage od čak 230.000 ljudi - što je skoro petina celokupnog stanovništva - njene stalne trupe čini samo 4.200 ljudi.

U ratnom ili predratnom scenariju, odbrambeni planovi zemlje mogu da uvećaju ove snage za 39.500 visoko spremnih rezervista, od kojih će svaki biti raspoređen u roku od nekoliko sati u određenu jedinicu u kojoj je obučavan za borbu.

Foto: Michele Ursi/Shutterstock

Dodatnih 40.000 obučenih rezervista je spremno za nenamensko raspoređivanje.

FT navodi da promena doktrine zemlje kako bi se sprečio gubitak bilo kakve teritorije predstavlja stoga izazov, posebno imajući u vidu da estonska vojna obaveštajna služba veruje da će se Rusija truditi da održi element iznenađenja pri bilo kakvom činu agresije.

Estonija sada planira da se bori za svaki centimetar teritorije od granice pa nadalje i da snažno udari Rusiju, stotinama kilometara iza linije fronta, od prvog dana bilo kakve invazije.

- Vojno je ovo veoma zahtevno. Ne možemo da oblikujemo (smer kretanja) neprijatelja (povlačenjem ili taktičkim namamljivanjem). Moramo odmah danas da izgradimo naše linije. To je aktivna odbrana - kazao je Kundla.

Velika Britanija će povećati broj vojnika u Estoniji

Ono čega se estonska vojna obaveštajna služba posebno plaši jeste neka vrsta ograničene akcije protiv granične mete — posebno malog grada Narve, u kojem stanovništvo uglavnom govori ruski jezik.

Foto: Shutterstock

Zvaničnici veruju da zauzimanje Narve ne bi imalo mnogo smisla ako bi cilj bila potpuna invazija na Estoniju, ali bi moglo da posluži kao provokativni test odlučnosti NATO, usmeren na razbijanje saveza.

- Mi i saveznici ćemo biti iznenađeni na neki način - rekao je Kundla.

Cilj Rusije u takvom scenariju bio bi da dovede u pitanje spremnost NATO saveznika da priteknu u pomoć Estoniji, stavljajući na taj način Alijansu pred potencijalni svršen čin (fait accompli).

Estonija se nada da će i saveznici iz NATO odigrati ključnu ulogu u pogledu novog odbrambenog stava zemlje, pomažući u odvraćanju takvog napada.

1/6 Vidi galeriju NATO avioni sleću i poleću s auto-puta tokom vežbi u Finskoj i Švedskoj Foto: Pritnscreen/Twitter

Velika Britanija se već obavezala da će povećati obim raspoređivanja svojih vojnika u Estoniji sa 800 na 1.200 vojnika do aprila naredne godine.

Kada su britanske snage izvele zajedničke vežbe s Estoncima tokom ovogodišnjih vojnih manevara nazvanih "Prolećna oluja", donele su Talinu nešto što nije imao.

Stigli dronovi Najan, Sankt Peterburg i njima u dometu

Britanski vojni zvaničnici su za FT kazali da se radilo o kamikaza-dronovima Najan kakve je London letos isporučio i Ukrajini i koji su korišćeni za napade u Rusiji, uključujući Moskvu.

1/3 Vidi galeriju Britanski mlazni dron-kamikaza Najan kompanija "BAE sistems" Foto: baesystems.com

Ovi dronovi su osmišljeni za udare duboko unutar neprijateljske teritorije i za lansiranje iz aktivnih borbenih zona.

Kao i sistemi MRLS, dronovi Najan“ imaju domet od 300 km.

To stavlja većinu najvećih regionalnih vojnih baza Rusije i grad Sankt Peterburg u domet estonskih vazdušnih udara.

1/6 Vidi galeriju NATO vežbe Baltops 2025. u Baltičkom moru Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, STEFAN SAUER / AFP / Profimedia, FOCKE STRANGMANN / AFP / Profimedia

Uprkos sve većoj zabrinutosti zbog ruske agresije u Evropi, a posebno zbog "hibridne" kampanje sabotaža pod komandom Kremlja, estonski bezbednosni establišment i dalje veruje da ima vremena da se prilagodi i odvrati ogromnog suseda.

"Plašimo se kraja rata u Ukrajini"

FT navodi da, međutim, postoji velika neizvesnost: Ukrajina.

Dokle god taj rat traje, ruska vojska je vezana za to područje.

1/12 Vidi galeriju NATO vežba "Zajednički projekat Optička vetrenjača" Foto: Youtube/ NATO JFC Brunssum

Ali, ako se uspostavi prekid vatre ili usvoji mirovni plan, zvaničnici NATO se plaše da će pretnja sa kojom se suočavaju baltičke države postati mnogo ozbiljnija.

Navodi se da bi desetine hiljada ratom prekaljenih ruskih vojnika mogle tada da budu premeštene na granicu.

1/10 Vidi galeriju NATO vežbe "Stedfast dart 2025" na Balkanu - u Rumuniji, Bugarskoj i Grčkoj Foto: Printscreen/nato.int

A Rusija će uz to imati ogromnu mašineriju odbrambene industrije koja radi punom parom.

- Plašili smo se rata (u Ukrajini). Sada se plašimo kraja rata - zaključio je neimenovani estonski visoki obaveštajni zvaničnik.