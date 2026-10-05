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Ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je danas trojici naučnika koji rade na mehanizmima koje koristi mozak kako bi uključio ili isključio aktivnosti individualnih nervnih ćelija, saopštio je Nobelov komitet.

Karl Dajserot (54), Peter Hegeman (71) i Georg Nagel (73), sprovodili su istraživanja jonskih kanala kojima se upravlja svetlošću i radili na razvoju optogenetike.

Bazirani su na univerzitetima u Nemačkoj i SAD.

Dajserot je baziran na Univerzitetu Stenford u Kaliforniji u SAD, Hegeman u Univerzitetu Humbolt u Berlinu i Nagel u Univerzitetu Vircburg, u Nemačkoj.

Nobelov komitet pohvalio je njihov rad i na društvenoj mreži X napisao da se njihova metoda "sada koristi u laboratorijama širom sveta za otkrivanje misterija mozga".

1/5 Vidi galeriju Nobelova nagrada za medicinu za 2026. dodeljena trojici naučnika iz Nemačke i SAD - Karl Dajserot (54), Peter Hegeman (71) i Georg Nagel (73) Foto: Pontus Lundahl/TT/TT News Agency, PONTUS LUNDAHL/TT NEWS AGENCY

Sekretar komiteta za medicinu Tomas Perlman rekao je da je uspeo danas da stupi telefonom u kontakt sa svom trojicom laureata.

Prošle godine Nobela za medicinu dobilo je troje naučnika koji istražuju imuni sistem.

Dodelom nagrade za medicinu, objavljene u Karolinska institutu u Stokholmu, počela je nedelja dodele Nobelove nagrade.

Po tradiciji u ponedeljak se saopštava ime dobitnika Nobelove nagrade za medicinu, u utorak za fiziku, u sredu za hemiju, u četvrtak za književnost i u petak za mir.

Narednog ponedeljka biće saopšteno ime dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju.

Ove godine novčani deo nagrade, koji se deli između dobitnika svake kategorije, iznosi 12 miliona švedskih kruna (oko 1,2 miliona dolara).