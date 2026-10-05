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Od subote se gubi svaki trag Petri R. (39), vlasnici poznatog bečkog kluba Bettelalm. Njena porodica očajnički traga za njom i moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju da im se jave.

Poslednji put je viđena u ulici Kertner štrase, u samom centru Beča.

Bečki "Kurier" piše da se Petri R. od subote u 15 časova gubi svaki trag. Petra R. je nakon ručka sa svojim partnerom Mihaelom E. otišla u kupovinu u bečki "Kertnerštrase", nakon čega se više nije javljala, navodi list.

- Hteo sam da se odmorim posle jela i vratio sam se u hotel. Petra je htela još da ostane u centru grada - rekao je Mihael E. za "Kurier".

Par, koji je vlasnik poznatog lokala Betelalm, živi van Beča. Kada bi dolazili u prestonicu, uvek bi rezervisali hotel u blizini glavne železničke stanice, navodi list.

- Petra je potom htela "Uberom" da se vrati u hotel, ali se nikad nije vratila - rekao je Mihael.

Porodica traga za Petrom

Petra je visoka između 160 i 165 cm i ima tamnosmeđu kosu. Njeni najbliži su pokrenuli potragu i deljenjem letaka, u nadi da će doći do bilo kakvih tragova.

Inače, Bettelalm je jedno od najpoznatijih mesta za noćni provod u Beču. Lokal je uređen u autentičnom planinskom stilu - dominira drvo, vlada opuštena atmosfera brvnare, a za dobar provod zaduženi su DJ-evi i raznovrsna muzika: od austrijskih šlagera, preko popa 90-ih i 2000-ih, pa sve do današnjih top-lista. Od otvaranja 2008. godine, klub se pozicionirao kao prava institucija bečkog noćnog života.

(Kurir.rs/Heute/Kurier)

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