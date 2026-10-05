NESTALA VLASNICA POZNATOG KLUBA U BEČU! Posle ručka u centru grada otišla u kupovinu, od tada joj se gubi svaki trag: Porodica moli za pomoć
- Petra R. (39), vlasnica poznatog bečkog kluba Bettelalm, nestala je u subotu posle ručka u centru Beča, nakon odlaska u kupovinu.
- Poslednji put je viđena u Kertner štrase, a porodica i partner mole građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju.
- Pokrenuta je potraga, a najbliži dele letke u nadi da će pronaći tragove o njenom kretanju.
Od subote se gubi svaki trag Petri R. (39), vlasnici poznatog bečkog kluba Bettelalm. Njena porodica očajnički traga za njom i moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju da im se jave.
Poslednji put je viđena u ulici Kertner štrase, u samom centru Beča.
Bečki "Kurier" piše da se Petri R. od subote u 15 časova gubi svaki trag. Petra R. je nakon ručka sa svojim partnerom Mihaelom E. otišla u kupovinu u bečki "Kertnerštrase", nakon čega se više nije javljala, navodi list.
- Hteo sam da se odmorim posle jela i vratio sam se u hotel. Petra je htela još da ostane u centru grada - rekao je Mihael E. za "Kurier".
Par, koji je vlasnik poznatog lokala Betelalm, živi van Beča. Kada bi dolazili u prestonicu, uvek bi rezervisali hotel u blizini glavne železničke stanice, navodi list.
- Petra je potom htela "Uberom" da se vrati u hotel, ali se nikad nije vratila - rekao je Mihael.
Porodica traga za Petrom
Petra je visoka između 160 i 165 cm i ima tamnosmeđu kosu. Njeni najbliži su pokrenuli potragu i deljenjem letaka, u nadi da će doći do bilo kakvih tragova.
Inače, Bettelalm je jedno od najpoznatijih mesta za noćni provod u Beču. Lokal je uređen u autentičnom planinskom stilu - dominira drvo, vlada opuštena atmosfera brvnare, a za dobar provod zaduženi su DJ-evi i raznovrsna muzika: od austrijskih šlagera, preko popa 90-ih i 2000-ih, pa sve do današnjih top-lista. Od otvaranja 2008. godine, klub se pozicionirao kao prava institucija bečkog noćnog života.