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Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je u ponedeljak pokrenuta velika vazdušna operacija protiv Huta koje podržava Iran, u kojoj učestvuje 100 borbenih aviona. Napadi se izvode duž obale Crvenog mora, ali i dalje na severu, uključujući jemensku prestonicu Sanu.

Portparol saudijske koalicije, general-major Turki al-Maliki, izjavio je da 100 borbenih aviona koji učestvuju u operaciji "Zora Jemena" pruža podršku snagama međunarodno priznate jemenske vlade.

Prema njegovim rečima, koalicija je obezbedila "vazdušnu zaštitu" strateškog moreuza Bab el-Mandab i uništila stotine ciljeva Huta.

Al-Maliki tvrdi da su stotine boraca Huta opkoljene u oblasti Dubab, uključujući područje aerodroma u blizini Bab el-Mandaba, kao i da su pojedini borci pokušali da pobegnu čamcima preko Crvenog mora.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Kopnena ofanziva duž obale Crvenog mora

Snage sa juga Jemena poznate kao Brigade divova, koje su saveznici vlade, pokrenule su ranije u ponedeljak kopnenu ofanzivu protiv Huta na istočnom krilu priobalnog područja koje su pobunjenici zauzeli tokom nedavnog napredovanja.

Vladine snage takođe tvrde da su presekle put između Mohe i Dubaba i da snage Huta napuštaju nedavno osvojeni grad Mohu, dok stanovnici ostaju u svojim domovima.

Prethodne tvrdnje koalicije predvođene Saudijskom Arabijom o teritorijalnim dobicima tokom poslednjih nedelja često su se pokazivale samo delimično tačnim, ali pojavili su se snimci koji, kako se navodi, potkrepljuju saudijske tvrdnje da se Huti povlače duž obale.

Predsednik vlade koju podržava Saudijska Arabija Rašad al-Alimi najavio je novu ofanzivu još u nedelju, poručivši da je strpljenje prema Hutima iscrpljeno.

"Danas ulazimo u odlučujuću fazu u istoriji naše nacije", rekao je Al-Alimi.

Vazdušni napadi prijavljeni su u ponedeljak i u Sani, kao i u Sadi, uporištu Huta na severu Jemena. Mete su bili komandni i kontrolni centri, kampovi i skladišta oružja.

Huti, koji su zauzeli Sanu 2014. godine, poslednjih nedelja brzo su napredovali duž zapadne obale Jemena, stigli do Bab el-Mandaba i zauzeli strateška ostrva u moreuzu.

Foto: YAHYA ARHAB/EPA

Huti negiraju povlačenje i ukazuju na napad u Rijadu

Izvori Huta u ponedeljak su negirali izveštaje o povlačenju. Ukazali su na eksplozije u postrojenju Saudi Aramca u Rijadu kao dokaz da grupa i dalje može da nanese štetu izloženoj saudijskoj naftnoj infrastrukturi, a time potencijalno i svetskoj ekonomiji.

Čini se da je politički dogovor između dva glavna spoljna arapska aktera u Jemenu, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, omogućio Brigadama divova, koje podržava UAE, da koordiniraju napad prema obali sa saudijskim vazduhoplovstvom.

Brigade divova naglašavaju da druge kopnene snage koje podržavaju vladu povezanu sa Saudijskom Arabijom ne učestvuju u ovoj ofanzivi.

Brigade su povezane sa Južnim prelaznim savetom (STC), političkom grupom koja je zabranjena u Jemenu zbog pokušaja stvaranja separatističke države. Veruje se da su pre uključivanja svojih snaga u ofanzivu tražile političke garancije o budućem statusu Jemena.

Nije jasno kako Saudijska Arabija namerava da reši dugogodišnje pitanje statusa juga zemlje. Gotovo je izvesno da su traženi ustupci Južnom prelaznom savetu u vezi sa budućim upravljanjem jugom, čak i ako se UAE ne vrate direktno u Jemen.

Veliki zaokret Saudijske Arabije i UAE

Saradnja saudijskog vazduhoplovstva i Brigada divova predstavlja veliki preokret, pošto je još u januaru saudijska avijacija bombardovala pošiljke oružja iz UAE koje su stizale na jug Jemena za snage povezane sa STC-om.

Saudijsko bombardovanje tada je dovelo do povlačenja UAE iz Jemena u januaru, iznenadnog raspuštanja STC-a i odlaska njegovog lidera Aidarusa al-Zubaidija u egzil. Njegove pristalice su tokom vikenda najavile demonstracije kasnije ovog meseca, zahtevajući povratak odvojene južne države.

Zvaničnici vlasti Huta tvrde da britanski borbeni avioni podržavaju saudijsko vazduhoplovstvo dopunjavanjem goriva u vazduhu, što je britansko Ministarstvo odbrane već najavilo.

Borbe se odvijaju u trenutku kada su se visoki zvaničnici Pakistana, Turske i Saudijske Arabije sastali u Rijadu kako bi razgovarali o podršci koja bi Saudijskoj Arabiji mogla da bude potrebna za zaštitu od Huta.