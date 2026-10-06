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Ruske vlasti su saopštile da je tokom protekle noći Moskva bila meta masovnnog napada u kojem je učestvovalo 650 dronova.

Navodi se da je jedna osoba poginula.

Frans24 prenosi navode ruske državne agencije Tas da je ovo bio drugi najveći ukrajinski napad dronovima na rusku prestonicu i okolinu u poslednje dve godine.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin kazao je da je Rusija oborila većinu od 650 bespilotnih letelica lansiranih ka prestonici tokom noći, od kojih je 105 dronova oboreno blizu samog grada.

I Ukrajina i Rusija su poslednjih meseci pojačale napade dugog dometa na civilne i industrijske ciljeve, uključujući energetsku, transportnu i lučku infrastrukturu, kao i brodove u Crnom moru.

1/6 Vidi galeriju Masovni napad 650 ukrajinskih dronova na Moskvu, gori skladište nafte Volodarskaja, ključno za rusku prestonicu Foto: screenshot X

Andrej Vorobjov, guverner Moskovske oblasti, saopštio je da je u najnovijem napadu poginuo dvadesetogodišnji muškarac u selu na periferiji glavnog grada Rusije, dodajući da je nekoliko kuća oštećeno.

Agencija Ria novosti je javila da je u vazdušnim udarima ranjeno šest osoba.

Na društvenim mrrežama su se pojavili snimci napada i tvrdnje da je pogođena Linearna proizvodno-otpremna stanica (LPDS) Volodarskaja, najveće skladište nafte i glavno čvorište cevovodnog transporta tog energenta u Moskovskoj oblasti.

Ona je povezana sa rafinerijama nafte u Rjazanju i Moskvi, kao i sa glavnim aerodromima Moskovske oblasti (Vnukovo, Šeremetjevo i Domodedovo).

Navodi se da godišnji protok nafte kroz LPDS Volodarskaju iznosi više od tri miliona tona "crnog zlata".

Ona je glavni skladišni i distributivni centar koji snabdeva rusku prestonicu mlaznim gorivom, dizelom i benzinom.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Moskvu Foto: screenshot X

Rusija je saopštila da i ona planira da poveća napade na ukrajinske infrastrukturne ciljeve, uključujući i Kijev, kako se zima približava.