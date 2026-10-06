Nobelova nagrada za fiziku za 2026. godinu dodeljena Fransisu Halzenu
Planeta
DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU! Belgijski naučnik ulovio misteriozne "čestice duhove" na Južnom polu
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Nobelova nagrada za fiziku za 2026. godinu dodeljena je Fransisu Halzenu za njegov rad na česticama nalik duhovima zvanim neutrini, kao i na detektoru IceCube koji ih posmatra na Južnom polu.
Halzen, belgijski fizičar čestica sa Univerziteta Viskonsin-Medison, dobitnik je nagrade od 12 miliona švedskih kruna (oko 900.000 funti) koju dodeljuje Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu.
U saopštenju od utorka, Nobelov komitet je naveo da je Halzen nagrađen "za ključni doprinos opservatoriji za neutrine IceCube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porekla".
Fransis Halzen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2026. Foto: Christine Olsson/TT News Agency
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(Kurir.rs/Gardijan)
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