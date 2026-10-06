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Nobelova nagrada za fiziku za 2026. godinu dodeljena je Fransisu Halzenu za njegov rad na česticama nalik duhovima zvanim neutrini, kao i na detektoru IceCube koji ih posmatra na Južnom polu.

Halzen, belgijski fizičar čestica sa Univerziteta Viskonsin-Medison, dobitnik je nagrade od 12 miliona švedskih kruna (oko 900.000 funti) koju dodeljuje Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu.

U saopštenju od utorka, Nobelov komitet je naveo da je Halzen nagrađen "za ključni doprinos opservatoriji za neutrine IceCube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porekla".

1/2 Vidi galeriju Fransis Halzen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2026. Foto: Christine Olsson/TT News Agency