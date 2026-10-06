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Ukrajinske snage zabeležile su u septembru više od 11.000 potvrđenih udara na ruske ciljeve koji su se nalazili više od 20 kilometara od linije fronta, dok je istovremeno pogođen rekordan broj ruskih sistema protivvazdušne odbrane, saopštilo je 6. oktobra Ministarstvo odbrane Ukrajine.

Prema navodima ministarstva, septembar je bio prvi mesec u kojem je broj potvrđenih udara na ciljeve udaljene više od 20 kilometara premašio 11.000. Ukrajinske snage takođe su zabeležile najveći broj udara na ciljeve koji su se nalazili više od 50 kilometara od linije fronta.

Najveća koncentracija ovih udara većeg dometa zabeležena je duž ruske vojne logističke rute koja povezuje privremeno okupirani Marijupolj sa Krimom, navelo je ministarstvo.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

Rekordan broj pogođenih sistema PVO

Tokom septembra zabeležen je i najveći broj pogođenih ruskih sredstava protivvazdušne odbrane od pokretanja ukrajinskog programa ePoints, kojim se prati učinak na bojnom polju. Među metama su bili i radarski sistemi, a jedno rusko sredstvo PVO pogođeno je na udaljenosti od čak 552 kilometra.

Ukrajinske jedinice su tokom septembra ukupno zabeležile 33.087 potvrđenih udara na rusko ljudstvo. Veći mesečni rezultati u 2026. godini u okviru programa ePoints zabeleženi su samo u martu i aprilu.

Ministarstvo odbrane navelo je da su svi rezultati koje program evidentira potkrepljeni video-snimcima sačuvanim u ukrajinskom sistemu za upravljanje bojištem DELTA, nakon čega ih proverava odbrambeni inovacioni klaster Brave1.

Ukrajina je takođe prijavila povećanu efikasnost u borbi protiv ruskih udarnih dronova tipa Šahed. Ukrajinske snage oborile su u septembru 28 odsto više dronova ovog tipa nego u avgustu, uprkos tome što je Rusija promenila taktiku vazdušnih napada i počela da koristi sve veći broj dronova na mlazni pogon.

Program ePoints prati rezultate ukrajinskih vojnih jedinica na bojnom polju, omogućavajući odbrambenim zvaničnicima da upoređuju efikasnost različitih vrsta naoružanja i taktika i uspešne pristupe prošire na druge jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga.