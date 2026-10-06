Slušaj vest

Izraelski Savet za nacionalnu bezbednost upozorio je danas da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu sutra, na treću godišnjicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine.

"Terorističke organizacije, predvođene Iranom i njegovim posrednicima, Hamasom, i globalnim džihadističkim elementima, smatraju ovaj datum značajnom prekretnicom", navodi se u upozorenju o putovanjima koje je objavio kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, prenosi Tajms of Izrael.

Savet za nacionalnu bezbednost pozvao je Izraelce da izbegavaju Jordan, Katar, Somalilend i Egipat, uključujući Sinajsko poluostrvo.

Izraelci su upozoreni da se na drugim mestima uzdrže od govora na hebrejskom na mestima gde ima mnogo ljudi, izbegavaju demonstracije i da ne objavljuju ništa na društvenim mrežama što pokazuje da su služili u vojsci ili bezbednosnim službama.