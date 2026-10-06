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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je večeras da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske, gde su prethodno napadnuta dva civilna broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi je teško oštećen.

On je naveo da ukrajinske vlasti preko obaveštajnih i bezbednosnih službi utvrđuju sve raspoložive informacije o, kako je rekao, novom napadu na civilne brodove u Crnom moru.

Zelenski je ocenio da novi incident sa civilnim brodovima predstavlja nastavak, kako je naveo, ruskih nastojanja da zapadni deo Crnog mora učini potpuno neprikladnim za plovidbu.

"Proverili smo sve podatke sa bugarskom stranom. Naše Ratne mornarice stupile su u kontakt sa kolegama u Bugarskoj. Utvrđeno je da je reč o ruskom kombinovanom napadu pomorskim i vazdušnim dronovima", rekao je Zelenski.

On je dodao da je naložio Oružanim snagama Ukrajine, Ministarstvu odbrane, ukrajinskoj obaveštajnoj službi i drugim ukrajinskim institucijama da u potpunosti sarađuju sa partnerima kako bi i Ukrajina i njeni partneri imali veće mogućnosti za zaštitu.

Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je ranije danas napad na dva trgovačka broda pogođena dronovima u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u Crnom moru, kao "potpuno neprihvatljivo" kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi.
Incident se dogodio oko tri sata ujutru, 110 kilometara istočno od Bjale, grada na bugarskoj obali Crnog mora, kada su na brodove izvedeni napadi pomorskim i vazdušnim dronovima.

Kurir.rs/Ukrinform

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