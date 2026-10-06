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Dronovi su napali dva trgovačka broda u Crnom moru, oko 130 kilometara od bugarske obale. Jedan od brodova, Alfa Watan, koji je plovio pod zastavom Togoa, potonuo je na licu mesta. Pokrenuta je operacija spasavanja, a do zaključenja ovog teksta nije bilo novih informacija o sudbini članova posade.

Drugi brod, Able, koji je plovio pod zastavom Palaua, zapalio se nakon napada. Posada je evakuisana i spasena. Dva člana posade su povređena. Jedan je zadobio opekotine, a drugi povredu glave.

Bugarski premijer Rumen Radev rekao je da je Able prevozio pšenicu i plovio prema jugu, dok je brod koji je potonuo plovio prema severu.

1/10 Vidi galeriju Rumen Radev izabran za novog premijera Bugarske Foto: Valentina Petrova/AP

U trenutku napada u tom području nalazio se bugarski brod Dioscuria. Njegova posada videla je eksploziju na prvom brodu i uputila se prema mestu događaja. Pronašli su prevrnuti čamac, tri prevrnuta splava i prsluke za spasavanje, ali nisu pronašli ljude.

Dioscuria je prišao i drugom brodu i učestvovao u operaciji spasavanja. Nadležni organi prate situaciju zbog mogućeg izlivanja nafte i zagađenja životne sredine, piše bugarski list 24 časa.

Prvi ovakav napad u bugarskoj ekonomskoj zoni

Ovo je prvi napad na brodove u ekonomskoj zoni Bugarske, članice NATO-a, od početka rata u Ukrajini. Napad se dogodio u noći između ponedeljka i utorka, oko tri sata ujutru.

"Situacija je izuzetno zabrinjavajuća, to je činjenica. Još ne mogu da kažem kojoj strani pripadaju dronovi koji su napali brodove. Tek treba da utvrdimo poreklo napada, ali jedno je jasno: ili su ruski ili ukrajinski", rekao je Radev.

Bugarski premijer upozorio je da se rat geografski širi i da raste rizik od globalnog sukoba, dodajući da je eskalacija sada dostigla nivo napada na civilne trgovačke brodove.

Radev je takođe rekao da bugarsko Ministarstvo odbrane prati sumnjivi "brod koji nekontrolisano pluta" Crnim morem, a koji se navodno nalazi na radarima te zemlje još od avgusta.

"Ako nastavi da se kreće prema našoj obali, spremni smo da delujemo", rekao je.

Radev je naveo da je o incidentu obavestio Savet EU i NATO. Ipak, istakao je da se ne mogu aktivirati članovi 4 i 5 Severnoatlantskog ugovora, napominjući da je bilo i ozbiljnijih napada unutar teritorijalnih voda.

"Ovaj incident dogodio se 130 kilometara od naše obale. Iako spada u našu ekonomsku zonu, još se ne smatra teritorijalnim vodama, već se klasifikuje kao neutralne vode. Slični napadi dogodili su se u Poljskoj i Rumuniji, gde je pogođena čak i stambena zgrada. Ta pitanja iznose se pred NATO, a odluke o prirodi i obliku odgovora donose se tamo", rekao je Radev.

Stranka desnog centra GERB okrivila je bugarsku vladu za napad dronovima, navodeći da vlast snosi odgovornost jer nastavlja da podržava Ukrajinu i isporučuje joj oružje.

"Dok se predsednica i premijer ponašaju poput hipika na Vudstoku i pretvaraju se da ih se rat ne tiče, sukob eskalira", poručili su.

Bivši ministar finansija Asen Vasilev takođe je rekao da vlada mora da odgovori na pitanje zašto napad na trgovačke brodove nije sprečen uprkos tome što je budžet bugarske vojske udvostručen.

"Pod 'mudrim' vođstvom gospodina Radeva i gospođe Ilijane Jotove, predsednice Bugarske, Bugarska je odustala od zajedničkog štita, sistema za zaštitu od bespilotnih letelica koji Evropa gradi. Zbog toga ne možemo da razmenjujemo informacije sa susedima. Nedostaje nam odgovarajuća zaštita za bugarske građane", rekao je.

Mađarski premijer Peter Mađar izrazio je podršku svoje zemlje Bugarskoj, dok je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen reagovala objavom na mreži X.

"Situacija u Crnom moru postaje sve alarmantnija. Napadi na civilne brodove su neprihvatljivi. Izražavamo punu solidarnost sa našim državama članicama na istočnom krilu", poručila je.

Dan ranije potonuo još jedan brod

Napad na brodove u blizini Bugarske dogodio se samo dan nakon što je nedaleko od rumunske obale napadnut brod Royad Mammadov u turskom vlasništvu, koji je prevozio žitarice iz ukrajinske luke Izmail prema Italiji.

Nakon napada izbio je požar, a brod je potonuo. Rumunsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je spaseno 11 članova posade, dok su dve osobe poginule.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su dva ruska drona napala civilni brod, dodajući da je reč o turskom brodu koji je prevozio kukuruz, prenosi Kijev indipendent.

Rusija od jula sve intenzivnije napada ukrajinske luke, terminale za žitarice i saobraćajnu infrastrukturu, kao i civilne brodove koji uplovljavaju u crnomorske luke. Cilj je, prema navodima u tekstu, nanošenje štete ukrajinskoj ekonomiji, koja je pre rata samo od izvoza poljoprivrednih proizvoda godišnje prihodovala oko 28 milijardi dolara.