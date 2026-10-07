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Dva teretna broda u turskom vlasništvu pogođena su dronovima u Crnom moru. Napad se dogodio oko 130 km od bugarske obale u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni. Jedan brod je potonuo, dok je na drugom izbio požar, a poreklo dronova još nije utvrđeno.

Da li se rat u Ukrajini ovim incidentom opasno približava prostoru NATO-a i ko bi mogao da stoji iza napada, za Kurir analizu je izneo profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović.

- Ta vest je prvenstveno iznenadila one koji su u direktnom sukobu. Poznato je da obe strane raspolažu sa savremenom vojnom tehnikom, a zna se odakle se Ukrajina i sa čijim dronovima snabdeva. Sigurno da Rusija ima kao jedan od ciljeva da kompletno ovlada Crnim morem i da se tu više ne pojavljuju NATO snage. Poslednje što je za cilj jeste da ovladaju i pomorskom lukom Ukrajine koja praktično nadgleda kompletan vodeni prostor pomenutog mora - započeo je Bjegović, pa nastavio:

01:53 "NAJBOLJI ODGOVOR IMAJU RUSKE ORUŽANE SNAGE" Prof. Bjegović o incidentu u Crnom moru Izvor: Kurir televizija

- Teško je zaključiti ko je ovde još sudelovao, a mislim da najbolji odgovor imaju ruske oružane snage jer imaju nadzor vode, kopna i svemira. Ništa ne može da promakne takvim radarima. Najbolje je da se sukob okonča, ali dok se ne ispune apetiti velikih, kraj sukoba će biti neizvestan.

Da podsetimo, brodovi "Alfa Watan" i "Able", iako u vlasništvu turskih kompanija, plovili su pod zastavama Toga i Palaua. "Able" je prevozio žito, dok teret drugog broda u trenutku napada nije bio poznat, iako pojedini izvori navode da je prenosio zalihe soli. Napad se dogodio svega dan nakon što je još jedan turski teretni brod pogođen dronom u Crnom moru, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i u tom slučaju je za napad optužio Rusiju. Ipak, bugarske vlasti za sada nisu potvrdile ko stoji iza napada kod njihove obale, dok se poreklo dronova još utvrđuje.

Foto: screenshot YT/WarBlueprint

Zašto je teško utvrditi poreklo drona? Zato što se napad dogodio na otvorenom moru, gde eksplozija može da raspe delove letelice na velikom području, dok pojedini fragmenti mogu da potonu na morsko dno ili da budu odneti strujama. Pored toga, eksplozija i požar mogu ozbiljno da oštete ključne delove drona koji bi istražiteljima mogli da otkriju njegov tip, proizvođača ili sistem navođenja. Upravo zato je pronalazak ostataka važan za forenzičku analizu – na njima se mogu tražiti karakteristični delovi konstrukcije, elektronika, sistemi navigacije i tragovi eksploziva.

Nije dovoljno pronaći „komad metala“. Mora da se pronađe dovoljno karakterističan materijal da bi stručnjaci mogli pouzdano da utvrde koji je tip drona korišćen i, eventualno, povežu ga sa određenim proizvođačem ili vojnom tehnologijom.

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Kurir.rs

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