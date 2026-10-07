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U blizini aerodroma u Minhenu primećeno je slobodno kretanje velike mačke, piše nemački portal Bild.

- Prema prvim stručnim procenama, moglo bi da se radi o pumi - izjavila je portparolka Okružne uprave Erding.

Žiotinja je primećena u noći između utorka i srede, rekla je portparolka Okružne uprave na upit Bilda.

Velika mačka je navodno viđena u rezervatu prirode Nocingermoze u opštini Oberding, koji se nalazi samo nekoliko kilometara od aerodroma u Minhenu. Odakle bi životinja mogla da potiče, prema navodima okružne uprave, za sada je nepoznato. Postoje saznanja o prisustvu cirkusa u tom regionu.

Deca bi trebalo da se igraju napolju samo pod nadzorom, a psi moraju biti na povocu, upozoravaju vlasti.

Ko god uoči životinju, nikako ne bi trebalo da joj se približava, već da obavesti policiju ili Okružnu upravu na broj 08122 9680.

Napadi su retki, ali su opasni po život

Pume inače žive na američkom kontinentu, a njihovo stanište proteže se od Severne do Južne Amerike. Ove velike mačke važe za plašljive i izbegavaju ljude. Napadi se dešavaju veoma retko, ali kada do njih dođe, opasni su po život.

Mužjaci su uglavnom veći od ženki i mogu težiti više od 80 kilograma. Pume su veoma snažne, brze i spretne životinje, a mogu da dostignu brzinu od oko 70 do 80 kilometara na sat na kratkim deonicama. Takođe su poznate po sposobnosti da skaču nekoliko metara uvis i daleko.

puma Foto: Valery Matytsin / TASS / Profimedia

Puma je mesožder i hrani se različitim životinjama, a među njenim plenom su jeleni i manji sisari. Najčešće se približava plenu tiho i neprimetno, a zatim ga iznenada napada.