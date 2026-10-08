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Bugarska je obustavila potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je pogodio dron, oko 130 km od bugarske obale, rekao je za Novu TV viceadmiral Rumen Nikolov iz Pomorske uprave.

Rano u utorak ujutru, dva broda su pogođena napadom drona u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru.

Jedan je potonuo, a drugi je oštećen. Posada oštećenog broda je spasena, dok se posada potonulog broda i dalje smatra nestalom.

Nikolov je rekao da se operacija spasavanja i potrage za posadom potonulog broda neće nastaviti u sredu. "Nema tragova mornara sa prvog broda i neće ih biti. Takođe nema informacija o ostacima dronova", rekao je u jutarnjoj emisiji Nove TV."Pronađeni su čamac, tri splava za spasavanje i delovi brodske opreme".

Još nije jasno ko je izvršio vazdušni i pomorski napad dronom u vodama kod priobalnog grada Bjala u istočnoj Bugarskoj, ali raste zabrinutost zbog mogućih hibridnih napada Rusije dok Moskva vodi rat u Ukrajini.

Nikolov je rekao da se incident dogodio u takozvanoj "zoni odgovornosti za potragu i spasavanje", a ne u teritorijalnim vodama zemlje, koje se protežu 12 nautičkih milja od obale. U posebnom incidentu, rumunske vlasti su u ponedeljak saopštile da su dve osobe poginule u požaru na brodu u Crnom moru, van teritorijalnih voda zemlje.

Bugarski premijer Rumen Radev rekao je u utorak da nije jasno da li su dronovi došli iz Rusije ili Ukrajine, javila je bugarska novinska agencija BTA. Bugarska se ne graniči ni sa jednom od ovih zemalja, ali kao članica NATO-a ima strateški položaj na Crnom moru, gde Ukrajina i Rusija takođe imaju velike luke.