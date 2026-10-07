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Rusija je izvela masovni noćni napad raketama i dronovima na nekoliko ukrajinskih gradova, pri čemu je poginulo 20 ljudi,uključujući četvoro dece, dok je pričinjena velika šteta na stambenim zgradama i civilnoj infrastrukturi u Prilukiju i drugim gradovima.

Ruske snage napale su prestonicu balističkim raketama u nekoliko talasa u noći Putinovog 74. rođendana, a prvi talas lansiran je na Kijev ubrzo nakon 3 sata ujutru.

Vojna uprava grada Kijeva (KMVA) saopštila je ujutru da su u napadu poginule dve osobe.

Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, udari su zabeleženi u Podilskom, Obolonskom, Darnyckom i Ševčenkovskom okrugu.

1/7 Vidi galeriju Veliki ruski napad dronovima i raketama na Kijev uoči 74. Putinovog rođendana Foto: screenshot X

Državna služba za vanredne situacije (DSNS) saopštila je da su vatrogasci ugasili požar koji je zahvatio 200 kvadratnih metara u garažnoj zadruzi u Darnyckom okrugu. Tokom akcije gašenja požara pronađena su tela dve žrtve, dok su dve osobe spasene.

Požari su izbili i na dve nestambene zgrade u Podilskom okrugu.

Službe za vanredne situacije rade na mestima nesreće.

Ruske rakete pogodile stambeno naselje u Kremenčuku

Posle 6 sati ujutru, Vitalij Djakivnič, načelnik Poltavske regionalne vojne uprave (OVA), prijavio je masovni napad raketama i dronovima na ovaj region, pri čemu su se eksplozije čule u Kremenčuku.

Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da se grupe krstarećih raketa kreću ka gradu.

Djakivnič je kasnije izvestio da je pogođeno stambeno naselje u Kremenčuku, pri čemu su oštećene stambene zgrade. Pogođen je i jedan industrijski objekat u Kremenčukom okrugu.

Gradonačelnik Kremenčuka Vitalij Malecki rekao je da je oštećeno nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća, opisujući razaranje kao jedno od najobimnijih oštećenja stambenih objekata u gradu od početka ruske invazije punog obima.

Prozori su izbijeni, dok su fasade i konstrukcijski elementi zgrada oštećeni. Pogođena su i vozila građana.

Medicinsko osoblje pruža pomoć onima kojima je potrebna, dok komunalne i gradske službe rade na terenu kako bi dokumentovale štetu, pomogle stanovnicima i uklonile posledice napada, rekao je Malecki.

U svom najnovijem izveštaju u 8:40 ujutru, Djakivnič je naveo da su, prema preliminarnim informacijama, dve osobe poginule u Kremenčuku.

"Moje saučešće njihovim porodicama i bližnjima. Sedam drugih osoba je povređeno. Akcija spasavanja je u toku", napisao je on.

Oštećena stambena zgrada u Prilukiju

Priluki, oko 150 kilometara istočno od Kijeva u Černigovskoj oblasti, takođe je pogođen tokom noćnog napada, pri čemu su oštećene civilna i komunalna infrastruktura, saopštio je Gradski savet Prilukija.

Suspilne je, pozivajući se na svog dopisnika i lokalne Telegram kanale, izvestio da je ruska raketa pogodila petospratnu stambenu zgradu u jednom od gradskih naselja.

Objavljene fotografije sa lica mesta prikazuju teška oštećenja na zgradi, uključujući urušavanje velikog dela konstrukcije.

Službe za vanredne situacije upućene su na lice mesta i pretraživale su ruševine u potrazi za stanovnicima.

Na društvenim mrežama pojavio se za sada nepotvrđeni snimak kako ukrajinski spasilac izvlači dečaka iz ruševina koja je pogođena ruskim projektilom.

"Prema preliminarnim izveštajima ima poginulih i povređenih. Sve hitne službe su angažovane, a u toku je akcija račišćavanja ruševina", izvestio je Telegram kanal "Priluki Operativni".

Međutim, u izveštaju DSNS-a objavljenom u 9:29 ujutru navodi se da je u ruskom napadu na višespratnu stambenu zgradu u Prilukiju poginulo četvoro ljudi, a povređeno još 20, uključujući troje dece, prema preliminarnim informacijama.

"Spasioci su spasili jednu osobu. Na drugoj lokaciji izbio je požar u industrijskom objektu usled ruskog granatiranja. Akcije saniranja posledica napada trenutno su u toku", navodi se u izveštaju.

Prema najnovijim izveštajima vlasti, broj poginulih u gradu porastao je na 14.

Nezvanični snimak koji navodno prikazuje trenutak kada je raketa pogodila zgradu takođe kruži internetom. Kyiv Post nije uspeo nezavisno da potvrdi vreme i lokaciju snimka.

Prijavljeni napadi širom Ukrajine

Ruske snage izvele su napade na više lokacija u Ukrajini.

Pogođeni su industrijski i infrastrukturni objekti u Dnjepru, Zaporožju i Oleksandriji.

U Oleksandriji su prvobitno prijavljeni jedna poginula i tri povređene osobe, uz dve osobe za kojima se tragalo, a prema najnovijim informacijama broj poginulih porastao je na dve osobe.

Spasilačke ekipe rade na saniranju posledica napada.

Zelenski apeluje za više raketa Patriot

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski takođe se oglasio povodom napada, napisavši na Telegramu da je broj poginulih u Prilukiju porastao na pet.

"Danas, za Putinov rođendan, ruska armija mu je "poklonila" uništenje stambene zgrade u Prilukiju, u Černigovskoj oblasti. Nažalost, do sada se zna da je pet osoba poginulo, a 26 je povređeno, uključujući petoro dece", napisao je on, dodajući da bi pod ruševinama i dalje moglo biti zarobljenih ljudi.

Prema rečima Zelenskog, u ruskim raketnim napadima oštećeno je i pet stambenih zgrada u Dnjepru i četiri višespratnice u Kremenčuku, gde su dve osobe poginule, a osam je povređeno.

Jedna višespratnica u Zaporožju takođe je oštećena dronom.

"U Kijevu su Rusi ubili dve osobe. Još dve osobe su poginule u Oleksandriji. Moje saučešće porodicama i bližnjima žrtava", napisao je predsednik, dodajući da su infrastruktura u Kijevu i 12 regiona bile na meti napada tokom noći.

Prema rečima Zelenskog, jedna od ključnih meta bio je ukrajinski energetski sektor.

"Rusi su hteli da udare na bolan i demonstrativan način. Ovo je bio jedan od najpodlijih napada: ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke, kao i dronovi "Šahid". Nažalost, samo deo je oboren", napisao je Zelenski.

Dodao je da ruske balističke rakete ostaju najveći izazov za Ukrajinu i rekao da su dodatni sistemi protivvazdušne odbrane hitno potrebni.