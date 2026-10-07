Slušaj vest

U blizini aerodroma u Minhenu trenutno se priprema velika akcija potrage za divljom mačkom.

Nakon što su se pojavili snimci sumnjive životinje i pošto stručnjaci ne isključuju mogućnost da je reč o pumi, policija i nadležne službe planiraju da detaljno pretraže područje oko Oberdinga, piše Bild.

Helikopteri i dronovi pretraživaće okolinu iz vazduha, dok će patrolna vozila na zemlji tragati za tragovima. Za sada životinji nema ni traga.

Zver je uočena u noći između utorka i srede, potvrdila je portparolka Okružnog uredana upit nemačkog Bilda. Prema prvoj stručnoj proceni, životinja bi zaista mogla biti puma. Prema informacijama Bilda, postoji fotografija životinje koja se smatra verodostojnom, najverovatnije načinjena lovnom kamerom za praćenje divljači. Životinju je navodno prijavio jedan lovac.

Gde se životinja kreće?

Ova velika mačka navodno je primećena u rezervatu prirode Nocingermoos u opštini Oberding u Bavarskoj, koje se nalazi na svega nekoliko kilometara od aerodroma u Minhenu. Odakle bi životinja mogla da potiče, prema navodima Okružnog ureda, trenutno je nepoznato. Nema podataka o prisustvu nekog cirkusa u toj regiji.

Građanima se savetuje oprez

Savetuje se krajnji oprez. Deca bi trebalo da se igraju napolju samo pod nadzorom, a pse treba držati na povocu, upozoravaju vlasti. Ko uoči životinju, ni pod kojim uslovima ne treba da joj prilazi, već da odmah obavesti policiju ili Okružni ured na broj 08122 9680.

Napadi su retki, ali su opasni po život

Pume inače žive na američkom kontinentu, a njihovo stanište proteže se od Severne do Južne Amerike. Ove velike mačke važe za plašljive i izbegavaju ljude. Napadi se dešavaju veoma retko, ali kada do njih dođe, opasni su po život.

Mužjaci su uglavnom veći od ženki i mogu težiti više od 80 kilograma. Pume su veoma snažne, brze i spretne životinje, a mogu da dostignu brzinu od oko 70 do 80 kilometara na sat na kratkim deonicama. Takođe su poznate po sposobnosti da skaču nekoliko metara uvis i daleko.

1/5 Vidi galeriju Životinja puma Foto: Valery Matytsin / TASS / Profimedia, Printscreen/Instagram, YouTube/Printscreen

Puma je mesožder i hrani se različitim životinjama, a među njenim plenom su jeleni i manji sisari. Najčešće se približava plenu tiho i neprimetno, a zatim ga iznenada napada.