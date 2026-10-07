ESKALACIJA U ORMUSKOM MOREUZU: Napadi na tankere dostigli najveći broj od početka rata u Iranu
- Izvori navode da je od 28. septembra do 5. oktobra bilo najmanje 12 napada na brodove koji prevoze naftu, LNG i LPG.
- JMIC tvrdi da se nastavljaju napadi, pokušaji napada i uznemiravanja, uključujući dronove, nadzor i pozive preko VHF radija.
Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski moreuz poslednje nedelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu, saopštili su danas izvori iz pomorske bezbednosti.
Izvori, koji su analizirali incidente na osnovu informacija koje su dobijene iz tog područja, rekli su za Rojters da je u nedelji od 28. septembra do 5. oktobra bilo najmanje 12 napada na tankere koji su prevozili naftu, tečni prirodni gas i tečni naftni gas oko Ormuskog moreuza.
To je bio najveći broj napada u jednoj nedelji od početka rata SAD sa Iranom 28. februara, rekli su izvori.
Zajednički pomorski informativni centar (JMIC) pod vođstvom američke mornarice je ranije saopštio da su napadi, pokušaji napada i aktivnosti uznemiravanja, uključujući prelete dronova, nadzor i pozive preko VHF radia od strane iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde, nastavljaju se u Ormuskom moreuzu.
"Ove akcije i dalje pokazuju nameru Irana da uspostavi prisustvo duž ključnih tranzitnih puteva i održi pritisak na
tranzitne brodove", navodi se u saopštenju.
Odvojeni podaci Međunarodne pomorske organizacije (IMO), pokazali su da je tokom prošle nedelje bilo devet incidenata u kojima su učestvovali brodovi u Ormuskom moreuzu.
Kurir.rs/Agencije