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Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski moreuz poslednje nedelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu, saopštili su danas izvori iz pomorske bezbednosti.

Izvori, koji su analizirali incidente na osnovu informacija koje su dobijene iz tog područja, rekli su za Rojters da je u nedelji od 28. septembra do 5. oktobra bilo najmanje 12 napada na tankere koji su prevozili naftu, tečni prirodni gas i tečni naftni gas oko Ormuskog moreuza.

To je bio najveći broj napada u jednoj nedelji od početka rata SAD sa Iranom 28. februara, rekli su izvori.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Zajednički pomorski informativni centar (JMIC) pod vođstvom američke mornarice je ranije saopštio da su napadi, pokušaji napada i aktivnosti uznemiravanja, uključujući prelete dronova, nadzor i pozive preko VHF radia od strane iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde, nastavljaju se u Ormuskom moreuzu.

"Ove akcije i dalje pokazuju nameru Irana da uspostavi prisustvo duž ključnih tranzitnih puteva i održi pritisak na
tranzitne brodove", navodi se u saopštenju.

Odvojeni podaci Međunarodne pomorske organizacije (IMO), pokazali su da je tokom prošle nedelje bilo devet incidenata u kojima su učestvovali brodovi u Ormuskom moreuzu.

Kurir.rs/Agencije

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