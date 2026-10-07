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Omer Šem Tov je 6. oktobra 2023. sa porodicom proslavljao rođendan svoje majke. Manje od 24 sata kasnije, pripadnici Hamasa oteli su ga sa muzičkog festivala Nova i odveli u Gazu, gde je proveo 505 dana kao talac. Gotovo tri godine kasnije, Šem Tov govori o svom iskustvu i pokušajima da ponovo pronađe sebe.

U razgovoru za Fox News Digital, Šem Tov se prisetio trenutka kada je 7. oktobra 2023. u 6.29 počeo napad Hamasa. Ljudi na festivalu preduzeli su mere predostrožnosti, ali u početku nije bilo panike.

"U Izraelu smo veoma navikli na to", rekao je.

Verujući da je reč samo o napadu iz vazduha, posetioci festivala, među kojima su bili Šem Tov i njegovi prijatelji, počeli su da pakuju stvari i odlaze prema automobilima kako bi se vratili kućama. Mnogi se, međutim, nikada nisu vratili, dok su se neki, poput Šem Tova, vratili tek mnogo kasnije.

U svojoj knjizi "Light From the Darkness" Šem Tov opisuje napad, otmicu i vreme provedeno kao talac u Gazi. Otvoreno je govorio i o tome da je neposredno pre početka napada uzeo ekstazi.

"U knjizi o tome govorim potpuno otvoreno, jer želim da ljudi shvate da sam isti kao i svaki drugi dvadesetogodišnjak. Želeo sam da se zabavljam. Želeo sam da mi bude lepo", rekao je.

Šem Tov je objasnio da mu je kombinacija ekstazija i adrenalina, prema njegovom osećaju, pomogla da "trči brže i bez zaustavljanja" kada je napad počeo. Taj osećaj je, međutim, naglo nestao kada su se napadači približili i počeli da pucaju na njega i njegove prijatelje.

Nekoliko sati nakon što je odveden u Gazu ponovo je osetio dejstvo droge.

"Bio je to veoma zastrašujući osećaj", rekao je.

Prvih 50 dana proveo u potpunom mraku

Prvih 50 dana zatočeništva Šem Tov je proveo u potpunom mraku, u prostoru toliko malom da nije mogao da ustane niti da raširi ruke.

Šem Tov, koji ima astmu, rekao je da je teško disao u skučenom prostoru i da je bio izložen ekstremnom izgladnjivanju.

"Bio sam u potpunom mraku, nisam mogao ništa da vidim i jednostavno sam počeo da ludim", rekao je za Fox News Digital.

Ispričao je da je u mislima krivio Boga i "sve ostale" za ono što mu se dogodilo.

"Posle nedelju dana došao sam do tačke kada sam shvatio da me je Bog stvorio sa slobodnom voljom. Mogu da izaberem šta god želim. Mogu da izaberem da verujem, mogu da izaberem da ne verujem. Mogu da biram između dobra, lošeg i zla."

Kako je naveo, tada je shvatio da pred sobom ima dva izbora.

"Ili mogu da potonem u depresiju i krivim sve i Boga za sve što mi se dogodilo, da tonem sve dublje i dublje dok na kraju, mislim, ne bih umro od depresije i slomljenog srca, ili mogu da sagledam situaciju i pokušam da iz nje na neki način napravim nešto dobro", rekao je.

Dok je boravio u potpunom mraku, Šem Tov je, kako kaže, "plakao pred Bogom".

"Bože, od sada ti verujem i znam da sam na pravom mestu, u pravo vreme. Ovo je upravo mesto na kojem treba da budem i od sada sam u tvojim rukama. Uradi kako želiš, neka bude tvoja volja", priseća se svojih reči.

"Od tog trenutka samo sam video svetlost. Zaista sam video svetlost u potpunom mraku", dodao je.

Foto: AP Charles Krupa

"Radije bih umro nego to uradio"

Tokom zatočeništva Šem Tov je, prema njegovom svedočenju, bio izložen ekstremnom pritisku svojih otmičara, ali tvrdi da je odbio da popusti čak i kada mu je prećeno smrću.

Kada su mu otmičari naredili da aktivira zamke protiv izraelskih vojnika koji su napredovali, odbio je. Tvrdi da nije promenio odluku ni kada su mu zapretili da će ga ubiti na licu mesta.

"Postojala je neka vrsta crvene linije koju nisam mogao da pređem. Jednostavno to ne bih uradio", rekao je Šem Tov.

"Da nisam bio u zatočeništvu, možda bih bio tamo gore. Možda bih se borio za svoju braću i sestre koji su bili taoci. To je bila moja crvena linija i jednostavno nisam mogao to da uradim. Radije bih umro nego to učinio", rekao je.

Šem Tov se 22. februara 2025, nakon 505 dana provedenih u zatočeništvu, vratio u Izrael u okviru razmene palestinskih zatvorenika za izraelske taoce i ponovo se sastao sa porodicom.

Narednih meseci javno se zalagao za oslobađanje talaca koji su još bili u Pojasu Gaze. Poslednji živi taoci oslobođeni su 13. oktobra 2025. godine.

Film o Gazi i 25 minuta aplauza

Šem Tov i dalje putuje i govori o svom iskustvu, a istovremeno kritikuje ono što smatra velikim jazom između načina na koji se rat predstavlja u inostranstvu i iskustva izraelskih žrtava.

Nedavno je za The Wall Street Journal napisao autorski tekst u kojem je kritikovao kontroverzni dokumentarni film "NAZA", čiji naziv predstavlja hebrejsku vojnu skraćenicu za "kolateralnu štetu".

Film prikazuje stradanje u Gazi, a na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji dobio je ovacije koje su trajale 25 minuta.

"Delovalo mi je kao 25 minuta kiše noževa koji su me samo ubadali", rekao je Šem Tov za Fox News Digital.

"Rat u Gazi bio je užasan, užasan za obe strane, ali u filmu 'NAZA' prikazali su samo jednu stranu. Nisu prikazali moju stranu. A šta je sa mnom? Ja sam bio NAZA. Ja sam bio kolateralna šteta", rekao je.

Predstavnici ekipe koja stoji iza filma uputili su Fox News Digital na prethodne izjave reditelja Juvala Abrahama i Rejčel Zor.

Tokom razgovora sa publikom nakon severnoameričke premijere filma na 64. Njujorškom filmskom festivalu, Abraham je odgovorio na kritike filma, nazvavši napade 7. oktobra "neopravdanim", ali je istovremeno tvrdio da brutalnost tog dana ne može da opravda postupke Izraela.

"Mislim da je važno da kažem da je, znate, to i u filmu, masakr 7. oktobra potpuno neopravdan, ali isto tako ne može da opravda ono što ste videli u filmu, ne može da opravda ubijanje tolikog broja civila u Gazi, masakre na mestima za podelu hrane", rekao je Abraham.

Govoreći o kamionima demonstranata ispred projekcije, na kojima su bile prikazane fotografije napada 7. oktobra, Abraham je rekao da ne želi da živi u svetu u kojem se empatija prema izraelskim žrtvama koristi kako bi se opravdao nedostatak empatije prema Palestincima.

Šem Tov, međutim, smatra da način na koji je film predstavljen zanemaruje ono što se dogodilo 7. oktobra i događaje koji su prethodili ratu u Gazi.

On tvrdi i da je tokom zatočeništva video kako Hamas koristi patnju i talaca i Palestinaca u propagandne svrhe.

"Njih zapravo nije briga ko će umreti", rekao je Šem Tov o Hamasu. "Za njih, što više mrtvih, to bolje."

"Gledati ovacije koje traju 25 minuta bilo je... Ne mogu da objasnim koliko je to bolelo. Koliko je bolelo to što mene ne vide, što ne vide pravi razlog zbog kojeg se sve to tamo događa. Mislim da bi ljudi jednostavno trebalo da znaju više, da više uče i više vide", dodao je.

Foto: EPA Abir Sultan

"Ja sam mnogo više od ovoga, ja sam Omer"

Od izlaska iz zatočeništva Šem Tov kaže da se sa dubokim ideološkim podelama susretao i tokom gostovanja na univerzitetima.

Posebno mu je teško palo gostovanje na Univerzitetu Kolumbija, jer je tokom zatočeništva na televiziji gledao protestne kampove i ljude sa kefijama.

"Tužno je što ljudi na neki način prate trendove", rekao je za Fox News Digital.

"Većina studenata informacije dobija sa društvenih mreža, a na društvenim mrežama možete da vidite mnogo laži, mnogo propagande. Mislim da bi trebalo da otvore knjigu. Trebalo bi više da čitaju. Trebalo bi više da uče."

Tri godine nakon što je otet sa festivala Nova, Šem Tov nastavlja da govori o onome što je preživeo, ali istovremeno pokušava da se okrene budućnosti.

Za Fox News Digital rekao je da oseća obavezu da ispriča svoju priču i govori u ime onih koji više ne mogu da ispričaju svoju, ali ne želi da dozvoli da 505 dana zatočeništva definiše ostatak njegovog života.

"Ni na trenutak ne bežim od onoga kroz šta sam prošao, jer mislim da me je to mnogo čemu naučilo", rekao je.