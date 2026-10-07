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Veliki požari izbili su na području važnog naftovodnog i skladišnog kompleksa u ruskoj Samarskoj oblasti, pokazuju snimci objavljeni na društvenim mrežama i podaci NASA satelitskog sistema za praćenje požara.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se veliki plamen iznad postrojenja i gust crni dim koji se uzdiže u nebo. Reč je o važnom čvorištu u ruskoj mreži naftovoda.

NASA sistem FIRMS (Fire Information for Resource Management System), koji pomoću satelitskih podataka registruje požare i toplotne anomalije, zabeležio je više žarišta na području kompleksa.

Postrojenje se nalazi u blizini mesta Prosvet u Samarskoj oblasti i obuhvata pumpne stanice, rezervoare i objekte za mešanje nafte. Kompleks je već više puta bio na meti ukrajinske kampanje dalekometnih napada na rusku naftnu infrastrukturu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije danas nagovestio je da su ukrajinske snage izvele napad na naftnu infrastrukturu u Samarskoj oblasti, ali nije precizirao koji objekat je pogođen.

Uzrok najnovijeg požara još nije zvanično utvrđen. Generalštab Ukrajine je, međutim, 7. oktobra saopštio rezultate procene štete nastale u prethodnom ukrajinskom napadu dronovima na isti kompleks, izvedenom 2. oktobra.

"Kao rezultat udara 2. oktobra 2026. na LVDS 'Samara' u Prosvetu, u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, potvrđeno je oštećenje 11 rezervoara RVS-20000, tri rezervoara RVS-50000, delova cevovoda i automatizovane stanice za naftne derivate", saopštio je ukrajinski Generalštab.

Iz Generalštaba su naveli da je cilj napada na rusku naftnu infrastrukturu "smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Ruske Federacije".

Isti kompleks napadnut pre pet dana

Naftno postrojenje kod Prosveta već je bilo meta ukrajinskog napada 2. oktobra. Generalštab Ukrajine tada je saopštio da je pogođena linearna proizvodno-dispečerska stanica "Samara", kao i pumpne stanice Samara-1 i Samara-2. Posle udara na području postrojenja izbili su požari.

Kompleks ima značajnu ulogu u ruskoj naftnoj infrastrukturi jer se koristi za prijem, skladištenje, mešanje i dalji transport sirove nafte.

Do ovog čvorišta nafta stiže iz više velikih proizvodnih područja, uključujući Tatarstan i zapadni Sibir. Različite vrste sirove nafte zatim se mešaju kako bi se dobila izvozna mešavina Urals, jedna od ključnih vrsta ruske nafte namenjenih međunarodnom tržištu.

Ukrajinske vlasti tvrde i da kompleks ima značaj za snabdevanje ruskih oružanih snaga. Postrojenje je i ranije bilo na meti ukrajinskih dalekometnih udara, uključujući napad izveden u aprilu ove godine.

Objavljeni novi podaci o razmerama štete

Ukrajinski Generalštab danas je izneo detaljniju procenu posledica napada izvedenog 2. oktobra.

Prema ukrajinskim navodima, oštećeno je 11 rezervoara pojedinačnog kapaciteta 20.000 kubnih metara, kao i još tri rezervoara kapaciteta po 50.000 kubnih metara.

Šteta je, kako tvrdi ukrajinska strana, pričinjena i na delovima cevovoda i automatizovanoj stanici povezanoj sa naftnim derivatima.

Za sada nema nezavisne potvrde kompletnog obima navedene štete, dok ruske vlasti nisu objavile detaljan izveštaj o posledicama napada.

Novi snimci sa područja kompleksa pokazuju da je na lokaciji ponovo izbio veliki požar. U ovom trenutku nije poznato da li je požar posledica novog napada, ranije pričinjene štete ili nekog drugog uzroka.

Zelenski govorio o novim udarima

Volodimir Zelenski izjavio je danas, nakon velikog ruskog raketnog i napada dronovima na Ukrajinu, da su ukrajinske snage tokom prethodnog dana gađale četiri cilja povezana sa ruskim ratnim naporima.

Prema njegovim rečima, napadnuta su dva naftna objekta i vojni poligon na području Permske, Samarske i Astrahanske oblasti, dok je još jedna operacija izvedena u Crnom moru. Zelenski nije precizirao koji je objekat bio meta u Samarskoj oblasti.

Ukrajina poslednjih meseci izvodi učestale dalekometne napade na rusku energetsku infrastrukturu, uključujući rafinerije, skladišta goriva, pumpne stanice i druge objekte naftne industrije.