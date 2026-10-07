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Rusija će, prema procenama, tokom 2026. godine potrošiti oko 17 biliona rubalja, odnosno oko 200 milijardi dolara, na ratne potrebe, čime će se gotovo izjednačiti sa rekordnim nivoom potrošnje koji je Moskva prvobitno planirala da dostigne tek sledeće godine. Do povećanja je došlo nakon što je Vladimir Putin naredio značajno povećanje vojnih rashoda, objavio je Blumberg 7. oktobra.

Nova procena je približno 40 odsto veća od prvobitnog plana ruske vlade za 2026. godinu, a objavljena je samo nekoliko dana nakon što je Moskva predstavila rekordnih 200 milijardi dolara vojnih izdvajanja za 2027. godinu.

Prema Blumbergu, Putin je naredio vladi da poveća ratnu potrošnju za skoro 60 milijardi dolara nakon što je Kremlj zaključio da pregovori u kojima učestvuje američki predsednik Donald Tramp verovatno neće okončati rat pod uslovima koje bi Moskva smatrala prihvatljivim.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Kremlj očekivao dogovor uz pomoć Trampa

Putin je prvobitno očekivao da bi pregovori sa Trampom mogli da izvrše pritisak na Ukrajinu da prihvati sporazum i tako omoguće Rusiji da izbegne još jedno veliko povećanje vojnih rashoda, rekao je za Blumberg izvor upoznat sa situacijom.

Međutim, do januara je Kremlj zaključio da nikakav proboj nije postignut. Vlada je potom ubrzala avansna plaćanja ruskoj odbrambenoj industriji i tokom 2026. povećala druge vojne rashode.

Kao rezultat toga, očekuje se da će ukupna potrošnja do kraja godine dostići oko 17 biliona rubalja, odnosno približno 200 milijardi dolara, navela su za Blumberg dva izvora bliska ruskoj vladi.

Time bi ruska ratna potrošnja već tokom 2026. praktično dostigla nivo koji je Moskva predstavila kao novi rekord za 2027. godinu.

Nacrt ruskog budžeta za sledeću godinu predviđa 17,1 bilion rubalja, odnosno oko 201 milijardu dolara, za rashode povezane sa odbranom. To predstavlja približno 35 odsto ukupne federalne potrošnje.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Za pola godine potrošeno skoro koliko je planirano za celu 2026.

Rusija je prvobitno za odbranu u 2026. godini planirala oko 12,1 bilion rubalja, odnosno približno 142 milijarde dolara. Stvarni vojni rashodi su, međutim, poverljivi, dok su dodatni troškovi povezani sa ratom raspoređeni i u drugim delovima federalnog budžeta.

Ubrzanje potrošnje bilo je vidljivo već tokom prve polovine godine.

Prema proračunima Janisa Klugea iz Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove, koje prenosi Blumberg, Rusija je tokom prvih šest meseci 2026. na rat potrošila 10,687 biliona rubalja, odnosno oko 126 milijardi dolara.

To znači da se Moskva već za pola godine približila iznosu koji je prvobitno bio predviđen za čitavu 2026. godinu.

Budžetski deficit raste

Nagli rast vojnih rashoda stvara dodatni pritisak na ruske javne finansije.

Očekuje se da će deficit federalnog budžeta tokom 2026. premašiti sedam biliona rubalja, odnosno oko 82 milijarde dolara. Raniji cilj bio je deficit od 3,8 biliona rubalja, približno 45 milijardi dolara.

Visoki ruski finansijski zvaničnici ranije su upozorili Putina da takav nivo ratne potrošnje postaje neodrživ.